''Intervenim pe DN1 în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, ca urmare a unui accident rutier produs între un autobuz și o autoutilitară. La sosirea primelor echipaje au fost identificate două victime încarcerate în autoutilitară. Se acționează pentru extragerea acestora. Victimele sunt în stare de conștiență. În autobuz se aflau 37 de persoane, care s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri. Acestea se află în evaluare medicală, din primele informații fără acuze medicale ca urmare a evenimentului'', anunță ISU București - Ilfov.

Ulterior, ISU a transmis că ambele victime din autoutilitară au fost extrase și se află în grija echipajelor medicale.

Una dintre victime a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță de tip Unitate de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM). Ambele persoane sunt conștiente.

Cele 37 de persoane care se aflau în autobuz nu au solicitat transportul la spital.La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, patru echipaje SMURD și un elicopter.