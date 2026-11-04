Au fost inaugurate loturile 3 și 4 din nord, care ar putea prelua o parte din traficul greu de pe actuala centură și care asigură conexiunea cu autostrăzile A2 și A3. Lotul 3 a fost însă deschis cu o întârziere de peste nouă luni față de termenul contractual, iar autoritățile anunță că vor cere penalități de la constructor.

Șofer: „Am venit special pentru deschidere. Am așteptat 20 de minute.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 au împreună 13 kilometri, iar primele mașini au început deja să circule pe aceste loturi, care au fost inaugurate chiar în aceste momente. Așadar, șoferii vor putea să circule de acum înainte în regim de autostradă de la Constanța și până la Bacău, iar camioanele care tranzitează destul de des zona Capitalei vor putea evita de acum înainte vechea centură a Capitalei.”

Iar asta înseamnă mai puțin timp petrecut în trafic.

Șofer: „Este un nod important de legătură cu nordul orașului, cu zona Pipera, zona Petricani, cu zona DN1, pentru că înainte, pe centura veche, se stătea foarte mult, era aglomerat, era o singură bandă pe sens. Au fost zile în care am stat și o oră.”

Șofer: „Un timp foarte bun la condus, pentru camioane, o scurtătură foarte bună.”

Reporter: „Circulați des în zona Bucureștiului?”

Șofer: „Zilnic, zilnic. Stăteam câte două ore, două ore și ceva la cozi.”

Reporter: „Pe vechea centură?”

Șofer: „Pe vechea centură, da.”

Lotul 3 are 8,6 kilometri și leagă DN2, din zona Afumați, de DN3, în apropiere de Pantelimon. Lotul 4 are 4,47 kilometri și continuă traseul până la Glina, unde se conectează cu Autostrada Soarelui.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură: „Lotul 4 a fost gata la sfârșitul lunii mai, dar de atunci până astăzi a stat închis pentru că nu a fost gata lotul vecin, lotul 3, și nu avea descărcare în DN3. Vorbim de vreo nouă luni de zile de întârziere.”

Pentru ca întreaga autostradă să fie funcțională, mai rămân de finalizat în jur de 17 kilometri. O parte, până la mijlocul lunii decembrie, spun autoritățile, iar alți 7 kilometri, la anul.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Practic, tot ce intră în București, mai puțin DN3, va avea asigurată conexiunea cu A0. Se va finaliza și nodul rutier de la DN3, ceea ce va permite ca inclusiv zona alimentată de DN3 să aibă conexiune cu autostrada.”

Deocamdată, la câteva ore de la inaugurare, unele drumuri din jurul autostrăzii erau încă blocate.