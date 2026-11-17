Anchetatorii au stabilit că, pentru a ascunde furtul, acesta a completat cu apă produsul petrolier rămas, contaminând întreaga cantitate, conform News.ro.

Poliţiştii din Constanţa au prins în flagrant un bărbat de 42 de ani, cetăţean din Republica Moldova, în timp ce sustrăgea 3.500 de litri de motorină din marfa pe care o transporta.

Produsul petrolier era vândut de bărbat către diverse persoane, în localitatea Oituz.

„Din cercetări a reieşit faptul că, pentru a ascunde furtul motorinei şi a crea un fals în legătură cu cantitatea transportată, cel în cauză ar fi completat restul produsului petrolier rămas în cisterne cu apă, contaminând astfel întreaga cantitate. Ansamblul rutier, format din cap tractor şi semiremorcă, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor", au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru furt calificat, fiind prezentat instanţei care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.