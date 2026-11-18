Proiectul de lege inițiat de deputatul USR Alexandru Dimitriu a fost adoptat de Parlament.

Ce prevede proiectul adoptat de Parlament

Inițiativa modifică OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce o excepție de la obligația prezentării documentelor în format fizic. Astfel, pentru actul de identitate, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare, obligația va fi considerată îndeplinită dacă documentele au fost emise de autoritățile statului român, iar șoferul poate prezenta o copie a actului de identitate.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților, susține că modificarea elimină o sancțiune pe care o consideră nejustificată, în condițiile în care autoritățile pot verifica documentele în bazele de date ale statului.

„Legea votată astăzi pune capăt unei absurdități: dacă buletinul, permisul și talonul pot fi verificate pe loc în bazele de date ale statului, de ce să plătești pentru că le-ai lăsat pe masa din bucătărie? Ni s-a întâmplat tuturor. Ai schimbat geaca, portofelul a rămas în cealaltă geantă etc. N-ai pus pe nimeni în pericol, doar ai uitat, ca orice om. Statul știe foarte bine să te găsească atunci când are el nevoie. Dacă n-ai plătit rovinieta, te vede pe camerele de pe autostradă și îți trimite amenda acasă, cu poza mașinii. Numai când trebuie să-ți verifice actele, ca să-ți dea pace, devine brusc uituc”, declară deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Deși proiectul a fost adoptat de Parlament, măsura nu se aplică încă. Pentru ca noile prevederi să intre în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele României.