Potrivit unui proiect de modificare a Codului Rutier din Italia, mașinile care nu au fost reparate în urma unor campanii de rechemare în service, declanșate din motive grave de siguranță, ar putea să nu mai poată trece inspecția tehnică și nici să fie transferate legal pe numele unui nou proprietar, relatează automoto.it.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect legislativ aflat în prezent în dezbaterea Parlamentului italian. Acesta introduce restricții administrative pentru vehiculele care nu au fost reparate în termen de doi ani de la lansarea unei campanii de rechemare în service.

Noile prevederi ar putea avea un impact important și asupra pieței mașinilor second-hand, deoarece o rechemare nerezolvată ar putea deveni un obstacol în calea vânzării și înmatriculării unui autoturism.

Ce prevede noul Cod Rutier pentru mașinile cu rechemări nerezolvate

Mecanismul este reglementat de articolul 191 din noul Cod Rutier și presupune mai multe etape.

Atunci când un producător identifică o problemă care reprezintă un risc grav pentru sănătatea sau siguranța oamenilor, acesta trebuie să lanseze o campanie de rechemare în service. Proprietarii vehiculelor afectate sunt informați, iar producătorul trebuie să organizeze intervențiile necesare pentru remedierea defecțiunii.

Dacă reparația nu este efectuată în termen de 24 de luni de la începerea campaniei, producătorul va trebui să introducă datele vehiculului într-un registru electronic special, administrat de Direcția Generală pentru Motorizare din Italia.

Înscrierea în acest registru ar avea consecințe importante. Potrivit proiectului, vehiculul nu ar mai putea fi supus procedurilor tehnice și administrative aflate în competența autorității, cu excepția celor necesare pentru casarea acestuia.

Restricțiile ar viza atât inspecția tehnică periodică (ITP), cât și procedurile administrative necesare pentru transferul dreptului de proprietate.

Articolul 237 din noul Cod prevede că autoritatea pentru motorizare eliberează documentul de înmatriculare actualizat după schimbarea proprietarului. Această procedură ar fi, la rândul ei, blocată în cazul vehiculelor cu rechemări nerezolvate.

Cu alte cuvinte, proiectul nu interzice în mod explicit vânzarea mașinii, care se poate realiza prin acordul dintre părți, dar ar putea împiedica finalizarea formalităților necesare pentru înregistrarea vehiculului pe numele noului proprietar. În practică, acest lucru ar putea face mașina dificil de vândut până la remedierea defecțiunii.

Consecințele nu s-ar limita însă la inspecția tehnică și transferul proprietății. Articolul 79 din proiect introduce un termen suplimentar: după încă 24 de luni de la înscrierea în registrul electronic, dacă reparația nu a fost efectuată, vehiculul nu va mai putea circula.

Ce amenzi riscă șoferii

Șoferii care nu respectă interdicția riscă o amendă cuprinsă între 170 și 680 de euro, precum și interdicția de a conduce vehiculul, fără un termen de expirare.

Este important de precizat că măsura nu vizează orice campanie de actualizare sau intervenție tehnică, ci doar rechemările în service legate de riscuri grave pentru siguranță, cum ar fi defecțiunile unor componente care pot pune în pericol ocupanții mașinii sau ceilalți participanți la trafic.

Noul Cod înăsprește regulile

Subiectul nu este complet nou. Legea 177 din 2024 a introdus deja articolul 80-bis în Codul Rutier italian, care reglementează campaniile de rechemare pentru vehiculele din categoriile M, N și O, inclusiv autoturisme, vehicule comerciale și remorci.

Legislația actuală prevede că, după 24 de luni de la lansarea unei campanii, vehiculele pentru care nu au fost efectuate reparațiile necesare sunt înscrise într-un registru electronic. De asemenea, sunt prevăzute sancțiuni pentru cei care circulă cu un vehicul aflat în acest registru.

Noul Cod ar merge însă mai departe și ar interzice în mod explicit efectuarea inspecției tehnice și a altor proceduri administrative pe toată perioada în care vehiculul figurează în registru. În plus, reglementările ar urma să fie extinse și la motociclete și alte categorii de vehicule.

Subiectul a revenit în atenția Parlamentului în cadrul audierilor din 17 noiembrie, când ANCMA, asociația producătorilor de motociclete, a cerut menținerea unui sistem separat de gestionare a rechemărilor în service pentru motociclete și scutere.

Când intră în vigoare noile reguli

Prevederile incluse în proiectul de reformă nu sunt încă în vigoare. Textul, identificat drept Actul Guvernamental nr. 448, se află în prezent în analiza comisiilor parlamentare, care au termen până la 12 ianuarie 2027 pentru a-și exprima punctele de vedere.

Potrivit calendarului prevăzut la articolul 289, noul Cod ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie 2027, iar aplicarea efectivă a prevederilor este programată pentru 1 ianuarie 2028. Acest lucru depinde însă de adoptarea regulamentului de aplicare și de respectarea termenelor stabilite.

În anumite condiții, aplicarea ar putea fi amânată până la 1 aprilie 2028. Prin urmare, calendarul poate suferi modificări.

Cum verifici dacă mașina are o rechemare în service nerezolvată

Pentru a evita eventualele probleme, proprietarii ar trebui să verifice periodic dacă mașinile lor sunt vizate de campanii de rechemare și, dacă este cazul, să contacteze rețeaua de service a producătorului.

De regulă, verificarea se poate face folosind seria de șasiu (VIN), codul unic de identificare format din 17 caractere, care apare în documentele mașinii. Producătorii pun la dispoziție sisteme online prin care proprietarii pot afla dacă vehiculul lor este vizat de o campanie de rechemare.

Reparațiile efectuate în cadrul campaniilor obligatorii de rechemare din motive de siguranță sunt gratuite pentru proprietar.

Verificarea existenței unor rechemări nerezolvate ar putea deveni deosebit de importantă și pentru cei care cumpără mașini second-hand, alături de verificarea kilometrajului, a istoricului de service și a valabilității inspecției tehnice.

O defecțiune de siguranță ignorată de fostul proprietar riscă să devină o problemă și pentru cel care cumpără mașina.