Folosești mașina în fiecare zi doar pentru a ajunge la serviciu, pentru cumpărături sau pentru deplasări rapide prin oraș? Este posibil ca aceste drumuri scurte, aparent inofensive, să contribuie la uzura prematură a mașinii, potrivit SWR3.

Explicația ține în primul rând de faptul că motorul nu are suficient timp să ajungă la temperatura optimă de funcționare. Dar nu doar motorul poate avea de suferit: bateria, sistemul de evacuare și frânele sunt, la rândul lor, afectate.

De ce pot fi dăunătoare drumurile scurte pentru mașină

Principala problemă a deplasărilor pe distanțe mici este că motorul nu apucă să se încălzească suficient. Acest lucru poate avea mai multe consecințe asupra funcționării mașinii.

În timpul pornirii la rece și până când motorul ajunge la temperatura optimă, uleiul este mai vâscos și nu circulă la fel de ușor prin componentele motorului. În aceste condiții, piesele aflate în mișcare nu sunt lubrifiate la fel de eficient, ceea ce favorizează uzura.

Potrivit specialiștilor, deplasările frecvente pe distanțe scurte pot reduce semnificativ durata de viață a motorului.

O altă problemă este acumularea umezelii în interiorul motorului și în sistemul de evacuare. În timpul unei călătorii mai lungi, când motorul ajunge la o temperatură ridicată, această umiditate se evaporă. În cazul drumurilor scurte, însă, motorul nu se încălzește suficient pentru ca acest proces să aibă loc.

Dacă umezeala ajunge să se amestece cu uleiul, îi poate afecta proprietățile de lubrifiere și, implicit, protecția oferită componentelor motorului.

Bateria și frânele se pot uza mai repede

Nici bateria nu este ferită de efectele deplasărilor scurte. Aceasta este solicitată în special la pornirea motorului, iar pentru a se reîncărca are nevoie de timp. În timpul călătoriilor mai lungi, alternatorul furnizează energia necesară pentru a readuce bateria la un nivel optim de încărcare. Pe distanțe mici, însă, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna.

Problema este mai pronunțată în cazul bateriilor mai vechi și în sezonul rece, când temperaturile scăzute le afectează performanța. În aceste condiții, bateria se poate descărca mai ușor.

De asemenea, deplasările scurte și opririle frecvente pot accelera uzura frânelor. Atunci când șoferul oprește des, de exemplu la semafoare, componentele sistemului de frânare nu au întotdeauna suficient timp să se răcească. În timp, acest lucru poate contribui la uzura lor mai rapidă.

Ce componente ale mașinii sunt afectate de drumurile scurte

Șoferii care folosesc frecvent mașina pentru deplasări pe distanțe mici ar trebui să acorde o atenție deosebită următoarelor componente:

Motorul , din cauza lubrifierii mai puțin eficiente în timpul pornirilor la rece;

, din cauza lubrifierii mai puțin eficiente în timpul pornirilor la rece; Sistemul de evacuare , în care se poate acumula umezeală;

, în care se poate acumula umezeală; Bateria , care nu are întotdeauna suficient timp să se reîncarce;

, care nu are întotdeauna suficient timp să se reîncarce; Frânele, care se pot uza mai repede în condițiile opririlor frecvente.

Cum poți reduce efectele drumurilor scurte asupra mașinii

Există câteva măsuri prin care șoferii pot limita efectele deplasărilor frecvente pe distanțe mici.

Evită, pe cât posibil, deplasările foarte scurte cu mașina. Dacă ai posibilitatea, poți folosi transportul în comun sau bicicleta.

Dacă ai posibilitatea, poți folosi transportul în comun sau bicicleta. Grupează mai multe drumuri într-o singură deplasare. Astfel, motorul are mai mult timp să ajungă la temperatura optimă. Specialiștii recomandă să planifici aproximativ o călătorie mai lungă pe săptămână.

Astfel, motorul are mai mult timp să ajungă la temperatura optimă. Specialiștii recomandă să planifici aproximativ o călătorie mai lungă pe săptămână. Pornește la drum fără să forțezi motorul. Condu prudent în primele minute, pentru a-i permite să se încălzească treptat.

Condu prudent în primele minute, pentru a-i permite să se încălzească treptat. Schimbă uleiul la intervale potrivite și folosește produse de calitate. În cazul utilizării frecvente pe distanțe scurte, poate fi necesară verificarea intervalelor de schimb recomandate de producător.

În cazul utilizării frecvente pe distanțe scurte, poate fi necesară verificarea intervalelor de schimb recomandate de producător. Folosește un încărcător extern pentru baterie , dacă este nevoie, pentru a menține un nivel optim de încărcare.

, dacă este nevoie, pentru a menține un nivel optim de încărcare. Ia în considerare o mașină de dimensiuni mai mici, cu un motor mai puțin puternic, sau una electrică, dacă folosești automobilul în principal pentru deplasări urbane.

Diesel sau benzină: ce motor este mai afectat de drumurile scurte

Atât motoarele pe benzină, cât și cele diesel pot avea de suferit din cauza deplasărilor frecvente pe distanțe mici. Pornirea la rece și funcționarea motorului înainte de atingerea temperaturii optime sunt probleme pentru ambele tipuri de motorizare.

Totuși, motoarele diesel au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la temperatura optimă de funcționare. Din acest motiv, acestea pot fi și mai afectate de drumurile scurte decât motoarele pe benzină.

Mașinile electrice și hibride se descurcă mai bine pe distanțe scurte

În general, mașinile electrice și cele hibride sunt mai potrivite pentru deplasările scurte decât automobilele cu motoare clasice pe benzină sau motorină.

În cazul mașinilor electrice, nu există aceeași etapă de încălzire a motorului, iar în cazul celor hibride aceasta poate fi evitată atunci când vehiculul se deplasează folosind doar motorul electric.

Totuși, mașinile electrice au și ele un dezavantaj în sezonul rece. Când temperatura exterioară scade sub zero grade, iar bateria este rece, consumul de energie poate crește considerabil, ceea ce reduce autonomia automobilului.