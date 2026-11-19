Greșeala pe care mulți șoferi o fac iarna, crezând că își protejează mașina. Ce spun mecanicii despre încălzirea motorului

În diminețile geroase, mulți șoferi pornesc motorul și îl lasă să meargă câteva minute înainte să plece la drum.

Cât timp trebuie să lași motorul să se încălzească iarna John Ibbotson, mecanicul-șef al organizației americane Consumer Reports, spune că aproximativ un minut este suficient într-o dimineață rece. În acest interval, uleiul începe să circule prin motor și să lubrifieze componentele. Nu este însă nevoie să aștepți până când acul indicatorului de temperatură ajunge în poziția obișnuită. Asta nu înseamnă că trebuie să pornești în trombă imediat ce ai ieșit din parcare. Motorul are în continuare nevoie de timp pentru a ajunge la temperatura normală de funcționare. Uleiul este mai vâscos când este rece, iar piesele metalice se încălzesc treptat. De aceea, recomandarea este să conduci mai liniștit în primii kilometri și să eviți accelerările puternice. De fapt, motorul ajunge mai repede la temperatura optimă atunci când mașina se deplasează decât atunci când funcționează la ralanti, în parcare.

De ce încălzirea prelungită poate face mai mult rău decât bine Primul dezavantaj este evident: consumi combustibil fără să mergi nicăieri. Dar nu este singurul. În timpul funcționării la rece, amestecul de combustibil și aer este ajustat pentru a permite motorului să funcționeze corespunzător. În anumite condiții, o parte din combustibilul nears poate ajunge în ulei, contribuind la diluarea acestuia. Problema este mai relevantă atunci când pornirile la rece sunt frecvente, iar mașina este folosită aproape exclusiv pentru drumuri scurte. Mai există și un detaliu pe care mulți șoferi îl trec cu vederea. Când lași mașina pornită în parcare, încălzești în principal motorul. Cutia de viteze și alte componente ale transmisiei nu se încălzesc în același ritm. Prin urmare, chiar dacă ai așteptat 10 minute înainte să pleci, tot ar trebui să conduci cu grijă în primele minute. De unde vine obiceiul de a încălzi motorul înainte de plecare Recomandarea nu este inventată. În urmă cu câteva decenii, chiar avea o explicație tehnică. Mașinile mai vechi, echipate cu carburator, puteau avea probleme la pornirea și funcționarea pe vreme rece. Amestecul de aer și combustibil nu era reglat la fel de precis ca în cazul motoarelor actuale, iar plecarea imediată putea face ca motorul să funcționeze neregulat sau chiar să se oprească. Lucrurile s-au schimbat odată cu apariția injecției electronice. Calculatoarele de bord și senzorii reglează automat cantitatea de combustibil necesară, inclusiv la temperaturi scăzute. De aceea, un sfat perfect justificat pentru o mașină fabricată în urmă cu 40 de ani nu se mai aplică neapărat uneia moderne.

Ce ar trebui să faci, de fapt, când pornești mașina pe ger Nu este nevoie să cronometrezi fiecare secundă. Pornește motorul, pune-ți centura, pregătește-te de plecare și lasă-l să funcționeze puțin înainte să pornești la drum. În primii kilometri, evită să turezi excesiv motorul sau să accelerezi brusc. Este o recomandare valabilă atât pentru motoarele pe benzină, cât și pentru cele diesel, cu respectarea indicațiilor specifice din manualul mașinii. Dacă parbrizul este înghețat sau geamurile sunt aburite, situația este diferită. Nu pleca până când nu ai vizibilitate bună, chiar dacă pentru dezghețare sau dezaburire trebuie să aștepți mai mult. În rest, pentru majoritatea automobilelor moderne, încălzirea motorului timp de 10-15 minute nu este necesară. Un drum început fără grabă și fără accelerări agresive este, de regulă, o metodă mai bună de a proteja motorul decât așteptarea prelungită cu mașina pornită în parcare.

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