''În data de 29.06.2026, în intervalul 08:00 - 21:00, s-au înregistrat efecte în nouă localităţi din şase judeţe - Argeş, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Hunedoara, Maramureş şi Vrancea. Forţele de intervenţie au acţionat pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 36 imobile, degajarea a 25 copaci şi 1 stâlp de electricitate prăbuşiţi pe carosabil, fiind avariate 40 autoturisme'', informează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

În municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, s-a intervenit pentru extragerea unei persoane surprinse de un acoperiş prăbuşit. Victima a fost transportată la spital, conştientă, cu traumatisme minore.

40 de apeluri au fost primite la 112 pe timpul furtunii. Mai mulți copaci s-au prăbușit pe carosabil sau pe mașini din cauza vântului puternic. Meteorologii anunțaseră inclusiv grindină și descărcări electrice, dar și averse cu acumulări de până la 40 de litri pe metrul pătrat.

Mai sunt intervenţii în desfăşurare în municipiul Târgovişte, pentru degajarea elementelor de construcţie şi a copacilor prăbuşiţi pe carosabil.

Parcurgem două zile de foc în aproape toată țara, cu valori de până la 41 de grade Celsius și nopți tropicale. Avem cod roșu de caniculă în 35 de județe și în București, iar vremea extremă a facut deja victime.