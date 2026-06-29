În unele regiuni, nopțile au fost tropicale, fără răcire semnificativă.

Căldura stabilește noi recorduri

Cehia a înregistrat duminică, pentru a doua zi consecutiv, cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteo.

Potrivit autorităților, termometrele au arătat 41,1 grade Celsius într-un orășel din nordul țării.

Un scenariu similar s-a petrecut și în Germania, unde s-au înregistrat 41,5 grade Celsius într-o localitate din estul țării. Este un nou record național, potrivit presei de la Berlin.

Și Austria se află, mai nou, în plin val de căldură. Recordul lunii iunie a fost deja depășit, cu o valoare maximă de 39,1 grade Celsius.

Meteorologii se așteaptă chiar și la 40 de grade în unele regiuni, așa că localnicii încearcă să se răcorească după posibilități.

Ploile aduc o ușoară răcorire

În Belgia, după o săptămână de foc, primele picături de ploaie au căzut pe litoralul Mării Nordului. Temperaturile au scăzut până la 26 de grade Celsius.

Și în Franța au fost semnalate ploi ușoare, însoțite de fenomene electrice.

Oamenii veniți să admire Turnul Eiffel au asistat la impresionantul spectacol de pe cer, cu câteva fulgere care au lovit în plin celebrul monument parizian.

Canicula s-a mai atenuat, dar efectele sunt dramatice. Autoritățile sanitare au anunțat că, începând de miercuri, au fost înregistrate aproximativ o mie de decese în plus față de media obișnuită a perioadei.

Majoritatea victimelor sunt persoane trecute de 65 de ani.