Avem cod roșu de caniculă în 35 de județe și în București, iar vremea extremă a făcut deja victime. În Iași, un bărbat de 56 de ani a fost găsit inconștient pe câmp. În unele zone au fost impuse restricții la consumul de apă. Valul de căldură care a lovit România a paralizat și infrastructura rutieră și feroviară.

Un bărbat de 56 de ani, cioban în Iași, a fost găsit inconștient pe câmp, cel mai probabil din cauza căldurii. Omul a fost resuscitat de medici și transportat la spital în stare critică. Din păcate, nu a mai putut fi salvat.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD Iași: Hipertermie severă, 40 de grade temperatură centrală în UPU. Stop cardio-respirator, resuscitat inițial, reinstalat în urgențe și, în ciuda manevrelor de resuscitare și a celor de răcire, internă și externă, pacientul nu a răspuns.

Rație de apă

Din cauza caniculei, în mai multe localități din țară apa potabilă este acum raționalizată. Oamenii primesc apă cu porția, câteva ore - dimineața și seara.

Sub un soare dogoritor, aproape 2 mii de credincioși au participat la hramul Mănăstirii Petru și Pavel din Parva, județul Bistrița-Năsăud. Un adevărat test de rezistență, în special pentru vârstnici. Dacă unii au căutat o pată de umbră, alții au venit pregătiți cu umbrele.

Din cauza caniculei, slujba a durat mai puțin decât de obicei. Oamenilor le-au fost împărțite sticle cu apă și - din fericire - nu a fost înregistrată nicio urgență medicală.

La mare, indicele UV a urcat astăzi până la 9 pe o scară de la 0 la 11. O cifră extrem de periculoasă, spun medicii.

Restricții de circulație pentru camioane

Astăzi și mâine, între orele 12 și 20 sunt impuse restricții de circulație pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe. Șoferii de camioane ar trebui să tragă în acest timp pe dreapta.

Restricțiile nu se aplică unor transporturi precum cele de persoane, produse alimentare perisabile ori carburanți. La amiază temperatura resimțită a ajuns în vestul și estul țării la 44 de grade Celsius. Maximele extreme sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, spun meteorologii. Iar mâine va fi la fel de cald ca azi.