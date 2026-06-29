În Iași, un bărbat de 56 de ani a fost găsit inconștient pe câmp, iar alte două persoane din Brașov și Timiș au murit înecate, după ce au intrat în apă să se răcorească. Alte mii de oameni au cerut ajutor la 112 după ce s-au simțit rău din cauza caniculei.

În dispeceratele 112, telefoanele au sunat încontinuu, iar camerele de gardă s-au aglomerat peste zi.

Dr. Carmena Piseru, UPU Vaslui: ”Cu cefalee, vărsături, vertij, cu tulburări de echilibru. Recomandăm să se stea în casă, dacă se poate, pentru cei hipertensivi".

Un bărbat de 56 de ani, cioban în Iași, a fost găsit inconștient pe câmp, cel mai probabil din cauza căldurii, și dus la spital, unde a murit.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD Iași: ”Hipertermie severă, 40 de grade temperatura centrală în UPU, stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare și a celor de răcire, internă și externă, pacientul nu a răspuns".

În Brașov, pompierii caută trupul unui bărbat care a vrut să-și salveze fiul din râul Olt. Când au strigat după ajutor, fratele bărbatului a sărit în râu, dar a reușit să salveze doar băiețelul.

Şi în Timiş, o fată de 17 ani a murit înecată, după ce a intrat să se răcorească într-o baltă din Sânnicolau Mare. Scafandrii au scos-o din apă, iar medicii au încercat să o resusciteze, dar fără succes.

Temperatura maximă resimțită a ajuns și la 44 de grade în vestul țării, 43 la Oradea și Arad, 42 la Turnu Măgurele și Băneasa și 41 la Iași.

În București, termometrele au atins la prânz 40 de grade. Sufocați de aerul greu, mulți s-au oprit la unul din cele 29 de puncte de prim-ajutor, puse la dispoziție de primărie. Toată lumea a căutat puțină umbră, ca să poată respira.

Peste 1.500 de oameni au cerut ajutor la 112 în București și Ilfov

În București și Ilfov, peste 1.500 de oameni au cerut ajutor medical, cei mai mulți în vârstă. Echipajele au fost suplimentate.

Alis Grasu, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov: ”Am adus în regim de gardă în jur de 20 de echipaje, atât echipaje de urgență, cât și mașini de consultații la domiciliu, cât și mașini de transport neasistat".

În Timișoara, mai multe tramvaie au rămas blocate după ce materialul folosit la montarea șinelor s-a topit. Roţile tramvaiului nu au mai putut înainta, deşi şinele au fost stropite cu apă. Temperatura a depăşit 60 de grade la nivelul liniilor.

La doi paşi de centrul Timişoarei, într-o zonă cu multe clădiri de birouri şi instituţii publice, peisajul e atipic pentru o zi de luni. În locul forfotei şi agitaţiei obişnuite, străzile sunt aproape pustii. Circulă mai mult maşini şi mijloace de transport în comun, pentru că puţini sunt cei care se încumetă să iasă.

Și animalele de companie suferă pe caniculă. Plimbate la orele prânzului se pot alege cu arsuri la pernuțe și stări de rău.

Corina Bereș, medic veterinar USAMV Cluj: ”S-a întâmplat să fie un cățeluș uitat în mașină cu geamurile închise, au ajuns în stare de inconștiență, cu temperaturi care depășeau 40-41 de grade".

Veterinarii spun că temperatura crescută în corp la animale se manifestă prin hiperventilație și agitație.

Și la această oră, aerul este greu de respirat, în lipsa unei adieri de vânt senzația e și mai apăsătoare. Codul roșu de temperaturi extreme, instalat în aproape toată țara, inclusiv în București, expiră miercuri la ora 10 dimineața.

Arșița se mai domolește începând de miercuri

Marți vom avea o zi la fel de călduroasă, maxima va fi de 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Valul de căldură se intensifică la prânz, unde avem disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Însă, până marți, urmează o noapte tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Deși au mai fost înregistrare astfel de valori la noi în ultimii ani, la sfârșit de iunie, nu au mai fost pe arii atât de extinse, spun meteorologii. De miercuri, vremea se schimbă. Arșița se mai domolește, temperaturile vor scădea, ajungând la normalul perioadei. În unele zone se așteaptă precipitații, perioade cu înnorări și averse torențiale și chiar vijelii.

Autori: Mădălina Stetco, Alexandra Clej, Mariana Apostoaie, Clara Markovsky, Cătălina Vieru