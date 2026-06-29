Maximele pleacă de la 31 de grade în sudul litoralului și ajung la 41 de grade în Banat și în Crișana.

În Dobrogea și Bărăgan soarele încălzește rapid atmosfera, iar temperaturile ajung la 37 de grade în zona Bărăganului. La malul mării va fi ceva mai bine, dar și pe-acolo se resimte stresul termic accentuat.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem soare arzător și o amiază caniculară, cu 38 de grade la umbră. Indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități și aerul devine greu de respirat după prânz.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi fierbinte. Temperaturile urcă până la 38 de grade în Botoșani, iar atmosfera devine sufocantă din cauza disconfortului termic pronunțat.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează încă o amiază de foc. Nu avem niciun nor pe cer, iar maximele ating 39, chiar 40 de grade pe la Satu Mare. Pe cât posibil, evitați deplasările în aer liber și hidratați-vă corespunzător!

Aceleași recomandări le avem și pentru vestul țării. Căldura se intensifică și pe-aici, iar stresul termic crește dramatic după prânz. Temperaturile ajung la valori exagerat de mari și vor fi în jur de 41 de grade. Vorbim de valori înregistrate la umbră, așa că la soare va fi mult mai cald de-atât.

Și în Transilvania se face mai cald, iar canicula se instalează până și în depresiuni. În vestul provinciei temperaturile urcă până la 39 de grade, la Alba Iulia, iar în a doua parte a zilei, în zona montană se adună norii și apar câteva averse cu descărcări electrice.

Vremea în Oltenia

Canicula se intensifică și în Oltenia, pe unde indicele de confort termic depășește pragul critic de 80 de unități. Atmosfera devine sufocantă după prânz, când se vor înregistra 39 de grade. Norii se înmulțesc doar pe la munte, pe unde o să vină câteva reprize de ploaie.

Și în ținuturile sudice se face mai cald, iar temperaturile ajung la valori foarte mari. Chiar și în zonele deluroase vor fi 39 de grade, iar aerul devine irespirabil. Avem cer senin aproape peste tot, însă în zona montană cresc șansele de ploaie în a doua parte a zilei.

Vremea în București

În București căldura este foarte greu de suportat. Cerul rămâne curat, iar canicula devine sufocantă în miezul zilei, când se ating 40 de grade la umbră.

Marți avem încă o zi toridă. Nu prea vedem norii, iar după prânz temperatura urcă din nou până la 40 de grade și aerul devine irespirabil din cauza stresului termic.

Miercuri se răcorește simțitor și vor fi cel mult 30 de grade. După-amiază crește instabilitatea și vin mai multe reprize de ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice, grindină și vânt intens.

Vremea se menține instabilă și joi, când vor mai fi perioade cu averse, tunete și fulgere. Vântul bate tare în timpul ploilor, iar maxima atinge 31 de grade.

Vremea la munte

La munte o să fie foarte cald. Avem cer senin în prima parte a zilei și ceva înnorări mai târziu. Pe spații mici apar averse cu tunete și fulgere și e posibil să cadă grindină, dar asta se întâmplă după orele amiezii.

Ziua de marți aduce tot vreme deosebit de caldă, însă atmosfera devine instabilă: o să plouă torențial, vor fi tunete, fulgere, grindină și vijelii. În masivele vestice și în cele nordice se strâng cantități mari de apă.

Miercuri se răcorește, iar instabilitatea crește din nou după prânz. Vin alte serii de averse abundente, însoțite de fenomene meteo severe, care vor aduce cantități însemnate de apă.

Joi temperaturile continuă să scadă, iar vremea se menține instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, iar în vestul Meridionalilor se strâng cantități mari de apă în intervale scurte de timp.

Vremea pe litoral

Pe litoral nu prea vedem norii. Se mai încălzește, iar maximele ajung la 33 de grade și vom resimți disconfortul termic accentuat. Apa mării are în jur de 23 de grade.

Foarte cald va fi și marți: soarele strălucește toată ziua, iar atmosfera devine sufocantă după prânz. Vor fi 33 de grade pe plajă și 23 de grade în apă.

Miercuri se mai răcorește, dar stresul termic se menține ridicat. Maximele se opresc la 29 de grade, iar în a doua parte a zilei vin câteva averse trecătoare.

Joi temperaturile ajung tot la 29 de grade. Din când în când se înnorează și o să mai vină o ploaie rapidă. Vântul se întețește în timpul ploilor, iar apa mării are 23 de grade.