Forfota muncitorilor a înlocuit agitația turiștilor, în hotelurile de pe litoral. Sunt „calificați” și spălătorii de vase

Stiri actuale
23-10-2025 | 09:17
muncitori hotel
Pro TV

Pe litoral, locul turiștilor a fost luat de muncitori. Camerele, băile și restaurantele sunt renovate și modernizate, iar investițiile costă milioane de euro.

autor
Yvette Mîrza

Unii hotelieri fac lucrările cu angajații din sezonul estival. Așa se face că cei care au spălat vase la bucătărie peste vară, acum vopsesc uși, ori pun gresie și faianță.

Deși s-a încheiat sezonul estival, litoralul nu a intrat în hibernare. În multe hoteluri este forfotă.

Cristiana Belu, managerul unui hotel: Renovăm hotelul, renovăm o parte din mobilier. Păstrăm și o parte din personal și îl relocăm în aceste echipe, astfel încât și ei să rămână activi și implicați până la redeschiderea hotelurilor."

Corespondent PROTV: „Mobilierul va fi recondiționat în 181 de camere. Parchetul va fi scos și se va pune gresie. În mare parte din băi se va pune faianță nouă și vor fi schimbate și obiectele sanitare."

Citește și
baza tratament litoral
Bazele de tratament de pe litoral sunt la mare căutare. Partea de sejur pe care o plătesc pacienții cu trimitere de la medic

Planuri pentru atragerea turiştilor au şi alte hoteluri.

Camelia Ciurea, managerul unui hotel: „Vom moderniza integral restaurantele, pe lângă acesta vom veni cu plajă pentru anul viitor, va fi o investiție destul de mare pentru plajă, pentru beach bar, dar și pentru locurile de joacă pentru copii."

Silviu Adam, managerul unui hotel: „Noul operator hotelier a luat decizia de a face o serie de investiții în renovarea unui corp de clădire, o nouă coloristică a camerelor, vor fi câteva modificări în ceea ce privește mobilierul."

Specialiștii în turism spun că aceste modernizări sunt esențiale pentru ca litoralul românesc să fie competitiv în faţa unor destinații precum Grecia sau Bulgaria.

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT Sud Est: „Au început să țină cont de dorințele românilor, ei fac tot ceea le spun turiștii pentru anul următor, astfel încât să ofere satisfacție maximă pentru fiecare leu cheltuit. O parte dintre hotelierii din 2025 au greșit atunci când și-au făcut analiza de preț și au vândut cu 15%, 10% mai puțin față de anul anterior, unii chiar cu 30%, ceea ce spune multe."

Cele mai multe hoteluri de pe litoral se vor redeschide în primăvara anului viitor.

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, muncitori, hoteluri, renovare,

Dată publicare: 23-10-2025 09:04

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Plaje la liber pe litoral, fără baldachine și baruri. Proiect: 20% din întinderile de nisip să fie publice
Stiri actuale
Plaje la liber pe litoral, fără baldachine și baruri. Proiect: 20% din întinderile de nisip să fie publice

20% din plajele de la malul mării ar putea fi publice. A fost adoptat un proiect de lege în acest sens, care le va permite turiştilor să-şi aşeze nestingheriţi prosoapele în acele zone, şi să nu plătească nimic.

Bazele de tratament de pe litoral sunt la mare căutare. Partea de sejur pe care o plătesc pacienții cu trimitere de la medic
Stiri Sociale
Bazele de tratament de pe litoral sunt la mare căutare. Partea de sejur pe care o plătesc pacienții cu trimitere de la medic

Litoralul încearcă să atragă turiști în extrasezon, cu bazele de tratament. Clienții vin cu trimitere de la medic, iar unele unități au contract cu casa de sănătate, astfel că procedurile efectuate acolo pot fi decontate.

Turiștii au profitat de ultimele zile cu temperaturi de vară de pe litoral. Apa a atins 20 de grade la final de septembrie
Stiri actuale
Turiștii au profitat de ultimele zile cu temperaturi de vară de pe litoral. Apa a atins 20 de grade la final de septembrie

Vremea însorită aduce turiști pe litoral, deși suntem la sfârșit de septembrie. Mulți vor să profite de ultimele zile cu temperaturi de vară și soare blând, înainte să revină la rutina de zi cu zi.  

Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare
Vremea
Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare

Duminică, atmosfera va fi însorită în toată țara și temperaturile continuă să crească ușor în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Banat și în sud-vestul Olteniei – 32 de grade, iar cel mai răcoros pe litoral – 23 de grade.

Surferii și-au testat limitele pe litoralul românesc: „Extraordinar. În sfârșit pot să zic că avem valuri de ocean”
Stiri Diverse
Surferii și-au testat limitele pe litoralul românesc: „Extraordinar. În sfârșit pot să zic că avem valuri de ocean”

Pe litoral vântul a avut forță, așa că marea a fost agitată și a înălțat valuri mari. A fost arborat steagul roșu în toate stațiunile. Dar pentru sportivi, a fost semnul că trebuie să se lanseze pe plăci.

Recomandări
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE
Stiri actuale
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28