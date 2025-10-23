Forfota muncitorilor a înlocuit agitația turiștilor, în hotelurile de pe litoral. Sunt „calificați” și spălătorii de vase

Pe litoral, locul turiștilor a fost luat de muncitori. Camerele, băile și restaurantele sunt renovate și modernizate, iar investițiile costă milioane de euro.

Unii hotelieri fac lucrările cu angajații din sezonul estival. Așa se face că cei care au spălat vase la bucătărie peste vară, acum vopsesc uși, ori pun gresie și faianță.

Deși s-a încheiat sezonul estival, litoralul nu a intrat în hibernare. În multe hoteluri este forfotă.

Cristiana Belu, managerul unui hotel: „Renovăm hotelul, renovăm o parte din mobilier. Păstrăm și o parte din personal și îl relocăm în aceste echipe, astfel încât și ei să rămână activi și implicați până la redeschiderea hotelurilor."

Corespondent PROTV: „Mobilierul va fi recondiționat în 181 de camere. Parchetul va fi scos și se va pune gresie. În mare parte din băi se va pune faianță nouă și vor fi schimbate și obiectele sanitare."

Planuri pentru atragerea turiştilor au şi alte hoteluri.

Camelia Ciurea, managerul unui hotel: „Vom moderniza integral restaurantele, pe lângă acesta vom veni cu plajă pentru anul viitor, va fi o investiție destul de mare pentru plajă, pentru beach bar, dar și pentru locurile de joacă pentru copii."

Silviu Adam, managerul unui hotel: „Noul operator hotelier a luat decizia de a face o serie de investiții în renovarea unui corp de clădire, o nouă coloristică a camerelor, vor fi câteva modificări în ceea ce privește mobilierul."

Specialiștii în turism spun că aceste modernizări sunt esențiale pentru ca litoralul românesc să fie competitiv în faţa unor destinații precum Grecia sau Bulgaria.

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT Sud Est: „Au început să țină cont de dorințele românilor, ei fac tot ceea le spun turiștii pentru anul următor, astfel încât să ofere satisfacție maximă pentru fiecare leu cheltuit. O parte dintre hotelierii din 2025 au greșit atunci când și-au făcut analiza de preț și au vândut cu 15%, 10% mai puțin față de anul anterior, unii chiar cu 30%, ceea ce spune multe."

Cele mai multe hoteluri de pe litoral se vor redeschide în primăvara anului viitor.

