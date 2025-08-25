Sezon dificil pe litoralul românesc în acest an. Unele hoteluri închid mai devreme din cauza rezervărilor scăzute

După un sezon dificil în care multe hoteluri nu au reușit să-și ocupe toate camerele, unii proprietari au decis să închidă devreme. Deși pe litoral vremea se anunță frumoasă și caldă, mulți nu își mai permit să țină personalul și să plătească facturile.

Alții se bazează pe programul „Litoralul pentru toți” și pe ofertele last minute și spun că vor ține deschis și după 15 septembrie.

Anamaria Caraiorgu, managerul unui hotel: „Vom închide cu o săptămână mai devreme. Volumul rezervărilor este mai scăzut față de verile trecute, sunt și mai multe cheltuieli și am decis, în urma calculelor, să ținem doar la începutul lunii septembrie, oferind și pachete promoționale.”

Adrian Voican, președinte ANAT: „Nu e deloc un an de excepție sau un an minunat. Turismul a suferit, asta se vede și pe finalul de sezon când unii dintre hotelieri au anunțat repede că închid.”

Cel mai afectat va fi sudul litoralului.

Cristian Barhalescu, președinte ANAT Sud-Est: „Nu știu să se așeze cu prețurile pe piață, astfel încât să fie competitivi.”

Încasările au fost mai mici și din cauza reducerii numărului de angajați care au primit tichete de vacanță.

Valoarea tranzacțiilor cu vouchere de vacanță a scăzut cu aproape 90%. Cele mai afectate sunt hotelurile de 2 și 3 stele care depindeau de acest segment. Pentru că nu ajung la gradul de ocupare dorit, preferă să închidă decât să funcționeze în pierdere.

Sunt însă și hoteluri care rezistă.

Iulian Tenie, managerul unui hotel: „Hotelul nostru face parte din programul „Litoralul pentru toți”. Considerăm că o rată de ocupare de 25% ar fi suficientă să acoperim costurile cu personalul.”

Programul „Litoralul pentru toți” începe pe data de 1 septembrie, iar tarifele pleacă de la 53 lei pe noapte pentru o persoană.

