Turiștii au profitat de ultimele zile cu temperaturi de vară de pe litoral. Apa a atins 20 de grade la final de septembrie

Vremea însorită aduce turiști pe litoral, deși suntem la sfârșit de septembrie. Mulți vor să profite de ultimele zile cu temperaturi de vară și soare blând, înainte să revină la rutina de zi cu zi.

Oamenii s-au bucurat de apă și de plajă la fel ca în sezonul estival, dar și de activități în aer liber.

Soarele blând de septembrie a adus mulți pe turiști pe plajă, unde zăbovește atmosfera de vacanță, la pachet cu cheful de distracție.

Apa de 20 de grade Celsius i-a ademenit pe cei mai curajoși. Alții au stat pe nisip, cu familia și animalele de companie.

Turiștii s-au răsfățat și cu bunătăți

Emil Tatu, bucătar: Cred că avem în total vreo 160 de litri de zeamă. Avem trei tipuri de supe astăzi. Avem ciorba de ciocănele avem o supă berlineză cu afumătură și măghiran și avem această supă finlandeză de somon.

O porție a costat 40 de lei, iar grătarele au sfârâit toată ziua. Mustul a fost din partea casei.

Vremea rămâne prietenoasă și în următoarele zile, cu temperaturi de până la 24 de grade Celsius pe litoral.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













