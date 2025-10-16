Plaje la liber pe litoral, fără baldachine și baruri. Proiect: 20% din întinderile de nisip să fie publice

Stiri actuale
16-10-2025 | 20:27
×
Codul embed a fost copiat

20% din plajele de la malul mării ar putea fi publice. A fost adoptat un proiect de lege în acest sens, care le va permite turiştilor să-şi aşeze nestingheriţi prosoapele în acele zone, şi să nu plătească nimic.

autor
Yvette Mîrza

La rândul lor, primăriile ar trebui să amenajeze toalete, duşuri, vestiare, şi pubele de gunoi, pe cheltuială proprie.

Pe 20% din întinderile de nisip de la malul mării nu se vor închiria baldachine şi nu se vor deschide beach-baruri.

Daniel Georgescu, deputat, inițiator lege: Accesul liber la plajă a devenit aproape imposibil din cauza aglomerării de umbrele, de baldachine, de construcţii şi nu în ultimul rând din cauza preţurilor la închiriatul şezlongurilor, de exemplu, şi atunci s-a considerat necesar să intervenim astfel încât primăriile să aibă posibilitatea de a înfiinţa plaje publice."

Dacă vor lua în administrare plajele publice, primăriile vor fi obligate să facă anumite investiţii. Aici părerile sunt împărţite.

Citește și
oameni pe strada
Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate

Dorin Jeanu, primar Costinești: „Vom putea desfășura activități sportive și culturale, ne gândim și la reluarea serbărilor mării. Nu cred că va fi o cheltuială semnificativă pentru că e nevoie de vestiare, dușuri".

Paul Foleanu, primar interimar Mangalia: Ne-ar trebui și disponibilitățile financiare pentru a întreține bucățile de plajă ce le vom lua. Pentru administrațiile publice locale va fi o cheltuială în plus.”

Amenzi pentru gunoaie

Același proiect de lege prevede amenzi mari pentru cei care aruncă la întâmplare gunoiul.

Corespondent PROTV: „Cei care aruncă deșeuri pe plajă sau în apă vor putea fi amendați cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Iar aici vorbim despre orice tip de gunoi. Sticlă, lemn, hârtie sau plastic, toate trebuie aruncate în locuri special amenajate.”

Ștefan Andrei, administrator plajă: Se strânge foarte mult gunoi care e adus și de vânt, e lăsat și pe mal, vin și cu apa, trăim într-o lume în care gunoiul se face mult și constant.”

Vara aceasta, cele mai murdare sectoare de plajă au fost în Constanța, Saturn și Eforie Nord.

Marian Paiu, manager ONG Mare Nostrum:Mai multe deșeuri, ne confruntăm cu mai multe și mai mici."

Legea urmează să fie promulgată de președintele țării.

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, lege, plaje,

Dată publicare: 16-10-2025 20:27

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane. Interdicția se aplică și țigărilor electronice
Stiri externe
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane. Interdicția se aplică și țigărilor electronice

Spania a adoptat un proiect de lege pentru o interdicție mai strictă a fumatului. Acesta va restricționa fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor, de exemplu.

Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate
Stiri actuale
Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate

Ca un city-break la mare sau la munte, așa își petrec primul sfârșit de săptămână din septembrie românii care au vrut să-și prelungească vacanța. La Eforie Nord, de pildă, plaja a fost animată aproape ca-n sezon.

Cum arată luxul de ”marketing” din Coreea de Nord. Cea mai izolată țară din lume vrea să-și schimbe imagine
Stiri externe
Cum arată luxul de ”marketing” din Coreea de Nord. Cea mai izolată țară din lume vrea să-și schimbe imagine

Coreea de Nord vrea să-și schimbe radical imaginea: în locul austerității și izolării, regimul de la Phenian promovează plaje, stațiuni moderne și cafenele rafinate.  

Cele mai romantice locuri din Grecia pentru luna de miere – insule, plaje și orașe de poveste
Stiri Turism
Cele mai romantice locuri din Grecia pentru luna de miere – insule, plaje și orașe de poveste

Grecia oferă unele dintre cele mai romantice destinații pentru o lună de miere, de la insule scăldate în soare la plaje izolate și orașe pline de istorie. Fiecare loc îmbină peisaje spectaculoase cu o atmosferă de poveste, perfectă pentru cupluri.

Muntele Athos – între spiritualitate, istorie și plaje liniștite. Cum poate fi vizitat și de ce nu toți turiștii au voie aici
Stiri Turism
Muntele Athos – între spiritualitate, istorie și plaje liniștite. Cum poate fi vizitat și de ce nu toți turiștii au voie aici

Muntele Athos este o destinație unică, care combină spiritualitatea profundă a mănăstirilor ortodoxe cu peisaje naturale impresionante și plaje liniștite. Accesul este restricționat, iar vizitarea sa respectă reguli stricte.

Recomandări
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți
Stiri Justitie
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți

Acuzații de corupție, la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă
Stiri externe
Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă

Președintele Donald Trump discută, joi, la telefon, cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană Axios. Discuția va avea loc cu o zi înaintea întâlnirii liderului SUA cu Volodimir Zelenski.

Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan
Stiri actuale
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Octombrie 2025

49:18

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28