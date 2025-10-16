Plaje la liber pe litoral, fără baldachine și baruri. Proiect: 20% din întinderile de nisip să fie publice

20% din plajele de la malul mării ar putea fi publice. A fost adoptat un proiect de lege în acest sens, care le va permite turiştilor să-şi aşeze nestingheriţi prosoapele în acele zone, şi să nu plătească nimic.

La rândul lor, primăriile ar trebui să amenajeze toalete, duşuri, vestiare, şi pubele de gunoi, pe cheltuială proprie.

Pe 20% din întinderile de nisip de la malul mării nu se vor închiria baldachine şi nu se vor deschide beach-baruri.

Daniel Georgescu, deputat, inițiator lege: „Accesul liber la plajă a devenit aproape imposibil din cauza aglomerării de umbrele, de baldachine, de construcţii şi nu în ultimul rând din cauza preţurilor la închiriatul şezlongurilor, de exemplu, şi atunci s-a considerat necesar să intervenim astfel încât primăriile să aibă posibilitatea de a înfiinţa plaje publice."

Dacă vor lua în administrare plajele publice, primăriile vor fi obligate să facă anumite investiţii. Aici părerile sunt împărţite.

Dorin Jeanu, primar Costinești: „Vom putea desfășura activități sportive și culturale, ne gândim și la reluarea serbărilor mării. Nu cred că va fi o cheltuială semnificativă pentru că e nevoie de vestiare, dușuri".

Paul Foleanu, primar interimar Mangalia: „Ne-ar trebui și disponibilitățile financiare pentru a întreține bucățile de plajă ce le vom lua. Pentru administrațiile publice locale va fi o cheltuială în plus.”

Amenzi pentru gunoaie

Același proiect de lege prevede amenzi mari pentru cei care aruncă la întâmplare gunoiul.

Corespondent PROTV: „Cei care aruncă deșeuri pe plajă sau în apă vor putea fi amendați cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Iar aici vorbim despre orice tip de gunoi. Sticlă, lemn, hârtie sau plastic, toate trebuie aruncate în locuri special amenajate.”

Ștefan Andrei, administrator plajă: „Se strânge foarte mult gunoi care e adus și de vânt, e lăsat și pe mal, vin și cu apa, trăim într-o lume în care gunoiul se face mult și constant.”

Vara aceasta, cele mai murdare sectoare de plajă au fost în Constanța, Saturn și Eforie Nord.

Marian Paiu, manager ONG Mare Nostrum: „Mai multe deșeuri, ne confruntăm cu mai multe și mai mici."

Legea urmează să fie promulgată de președintele țării.

