Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare

Vremea
21-09-2025 | 08:51
×
Codul embed a fost copiat

Duminică, atmosfera va fi însorită în toată țara și temperaturile continuă să crească ușor în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Banat și în sud-vestul Olteniei – 32 de grade, iar cel mai răcoros pe litoral – 23 de grade.

autor
Știrile PRO TV

Dimineața va fi ceață în unele zone, dar mai târziu se înseninează peste tot și vremea devine plăcută.

În Dobrogea și Bărăgan este ceață la începutul zilei în unele zone. Apoi, atmosfera devine foarte plăcută, iar temperaturile urcă până la 28 de grade în Bărăgan. Pe litoral avem valori mai scăzute, cuprinse între 23 și 25 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot soare, vreme bună și se face mai cald decât ar trebui. Vântul va fi ceva mai activ, iar maximele ajung pe la 27 de grade.

Vedem soarele și în nordul Moldovei și în Bucovina. Se încălzește ușor și se vor înregistra 27 de grade. Pe timpul nopții, cerul rămâne senin, în unele zone va fi ceață, iar temperaturile coboară până la 11 grade.

Citește și
ploaie
Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș, cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei, însă acum dimineața este ceață din loc în loc. Se încălzește cu vreo 4-5 grade față de sâmbătă și la amiază se vor înregistra 29 de grade la Satu Mare.

Se mai încălzește și în vestul țării, iar vremea devine călduroasă. Temperaturile urcă până la 32 de grade, în condiții de cer senin și un vânt mai insistent în Banat.

În Transilvania este cam rece la începutul zilei, în special în depresiuni, pe unde este și ceață. Apoi, soarele încălzește atmosfera și temperaturile urcă până la 29 de grade pe la Alba Iulia.

În Oltenia ne așteaptă o zi frumoasă și se mai încălzește puțin față de ieri. După prânz se vor înregistra temperaturi ridicate pentru această dată, de până la 32 de grade Celsius.

Și în sudul țării se anunță soare și atmosferă plăcută. Vântul va fi ceva mai activ și, după prânz, se vor atinge 30 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București, vremea rămâne caldă și frumoasă. Cerul va fi senin, vântul devine ceva mai activ și după prânz se vor înregistra 29 de grade.

Începem săptămâna cu vreme frumoasă și mai caldă decât ar trebui. Dimineața sunt ceva condiții de ceață, însă după prânz avem soare și până la 28 de grade în termometre.

Marți se anunță încă o zi însorită. Vântul abia va adia și la amiază se vor atinge 28 de grade.

Miercuri, vremea rămâne caldă și frumoasă. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei și la amiază se vor înregistra tot 28 de grade. În noaptea de miercuri spre joi, vântul crește în intensitate și minima va ajunge la 14 grade.

Vremea la munte

La munte se anunță o zi cu soare și un vânt mai insistent în Munții Banatului. Dimineața, pe văi și în depresiuni, va fi ceață, iar temperaturile din stațiuni depășesc valorile normale pentru această dată.

Luni avem încă o zi frumoasă și o amiază caldă. Nu prea vedem norii, iar vântul bate tare la altitudini mari, cu viteze de peste 70-90 km/h.

Marți, vântul scade în intensitate și doar în Munții Banatului va mai avea unele porniri. Dimineața, pe văi și în depresiuni, va fi ceață, apoi apare soarele și atmosfera va fi plăcută.

Miercuri, temperaturile scad în masivele din nord-vestul țării, unde se vor apropia de normal, dar în rest vremea rămâne caldă. Atmosfera va fi schimbătoare și o să plouă pe suprafețe restrânse.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 21-09-2025 08:49

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Ce spun istoricii despre rămășițele construcțiilor descoperite sub planșeul Unirii. Sunt de pe vremea domnitorului Cuza
Stiri actuale
Ce spun istoricii despre rămășițele construcțiilor descoperite sub planșeul Unirii. Sunt de pe vremea domnitorului Cuza

Șantierul de la Piața Unirii riscă să se transforme într-unul arheologic, după ce muncitorii care lucrează la planșeu au dat peste ziduri vechi.

Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni
Vremea
Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni

Variaţiile de temperatură, cu medii maxime cuprinse între 20 şi 30 de grade, şi ploile temporare în majoritatea regiunilor vor caracteriza din punct de vedere meteorologic intervalul următoarelor două săptămâni (15 - 28 septembrie).

Studiu: Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa 43 de miliarde de euro. Care sunt cele mai afectate țări
Stiri externe
Studiu: Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa 43 de miliarde de euro. Care sunt cele mai afectate țări

Valurile de căldură, secetele şi inundaţiile care au marcat vara anului 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, care subliniază că aceste costuri imediate sunt doar începutul.

Recomandări
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal
Stiri externe
Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Septembrie 2025

29:47

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28