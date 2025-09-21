Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare

Duminică, atmosfera va fi însorită în toată țara și temperaturile continuă să crească ușor în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Banat și în sud-vestul Olteniei – 32 de grade, iar cel mai răcoros pe litoral – 23 de grade.

Dimineața va fi ceață în unele zone, dar mai târziu se înseninează peste tot și vremea devine plăcută.

În Dobrogea și Bărăgan este ceață la începutul zilei în unele zone. Apoi, atmosfera devine foarte plăcută, iar temperaturile urcă până la 28 de grade în Bărăgan. Pe litoral avem valori mai scăzute, cuprinse între 23 și 25 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot soare, vreme bună și se face mai cald decât ar trebui. Vântul va fi ceva mai activ, iar maximele ajung pe la 27 de grade.

Vedem soarele și în nordul Moldovei și în Bucovina. Se încălzește ușor și se vor înregistra 27 de grade. Pe timpul nopții, cerul rămâne senin, în unele zone va fi ceață, iar temperaturile coboară până la 11 grade.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș, cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei, însă acum dimineața este ceață din loc în loc. Se încălzește cu vreo 4-5 grade față de sâmbătă și la amiază se vor înregistra 29 de grade la Satu Mare.

Se mai încălzește și în vestul țării, iar vremea devine călduroasă. Temperaturile urcă până la 32 de grade, în condiții de cer senin și un vânt mai insistent în Banat.

În Transilvania este cam rece la începutul zilei, în special în depresiuni, pe unde este și ceață. Apoi, soarele încălzește atmosfera și temperaturile urcă până la 29 de grade pe la Alba Iulia.

În Oltenia ne așteaptă o zi frumoasă și se mai încălzește puțin față de ieri. După prânz se vor înregistra temperaturi ridicate pentru această dată, de până la 32 de grade Celsius.

Și în sudul țării se anunță soare și atmosferă plăcută. Vântul va fi ceva mai activ și, după prânz, se vor atinge 30 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București, vremea rămâne caldă și frumoasă. Cerul va fi senin, vântul devine ceva mai activ și după prânz se vor înregistra 29 de grade.

Începem săptămâna cu vreme frumoasă și mai caldă decât ar trebui. Dimineața sunt ceva condiții de ceață, însă după prânz avem soare și până la 28 de grade în termometre.

Marți se anunță încă o zi însorită. Vântul abia va adia și la amiază se vor atinge 28 de grade.

Miercuri, vremea rămâne caldă și frumoasă. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei și la amiază se vor înregistra tot 28 de grade. În noaptea de miercuri spre joi, vântul crește în intensitate și minima va ajunge la 14 grade.

Vremea la munte

La munte se anunță o zi cu soare și un vânt mai insistent în Munții Banatului. Dimineața, pe văi și în depresiuni, va fi ceață, iar temperaturile din stațiuni depășesc valorile normale pentru această dată.

Luni avem încă o zi frumoasă și o amiază caldă. Nu prea vedem norii, iar vântul bate tare la altitudini mari, cu viteze de peste 70-90 km/h.

Marți, vântul scade în intensitate și doar în Munții Banatului va mai avea unele porniri. Dimineața, pe văi și în depresiuni, va fi ceață, apoi apare soarele și atmosfera va fi plăcută.

Miercuri, temperaturile scad în masivele din nord-vestul țării, unde se vor apropia de normal, dar în rest vremea rămâne caldă. Atmosfera va fi schimbătoare și o să plouă pe suprafețe restrânse.

