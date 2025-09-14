Surferii și-au testat limitele pe litoralul românesc: „Extraordinar. În sfârșit pot să zic că avem valuri de ocean”

Pe litoral vântul a avut forță, așa că marea a fost agitată și a înălțat valuri mari. A fost arborat steagul roșu în toate stațiunile. Dar pentru sportivi, a fost semnul că trebuie să se lanseze pe plăci.

Zeci de pasionați de surf, profesioniști sau amatori, au testat bucuroși valurile.

Surferii au venit la un concurs așteptat de un an. Valurile mari și vântul care a suflat cu putere au creat condițiile perfecte pentru spectacol.

Goran Pljoskar, surfer: „Extraordinar, am așteptat de mult valurile astea, în sfârșit pot să zic că avem valuri de ocean.”

Băiat: „E o senzație foarte frumoasă, o combinație între nebunie și, cum să zic, flow. Imaginați-vă că vă dați pe o rampă și rampa se mișcă odată cu voi și schimbă forma în același timp.”

Competiția a atras atât surferi experimentați, cât și începători.

Cu toții și-au arătat măiestria pe apă.

Michael, surfer: „Eu vin din Finlanda, unde nu avem valuri, dar întotdeauna am fost fascinat de puterea valului.”

Fată: „Este super greu și fizic, dar lupta asta cu valurile.”

Tiberiu Balica, organizatorul concursului de surf: „Așteptăm furtuna asta un an de zile ca să facem concursul. Încercăm să dezvoltăm aici cultura care ne-a lipsit de atâția ani. Am avut întotdeauna mare, dar nu am avut cultura asta.”

Bogdan Stăruială, instructor de surf: „Acum câțiva ani eram doar câteva zeci, acum suntem câteva sute, spre o mie cred.”

Pe toate plajele de pe litoral a fost arborat steagul roșu. Turiștii care sunt la mare în această perioadă s-au relaxat pe plajă.

Turist: „Ne bucurăm de ultimele zile plăcute ale acestui an pe litoral. Stăm un pic, ne bucurăm de mare, de vânt.”

La mare, zilele viitoare se anunță vreme bună, cu soare și temperaturi de 24 de grade.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













