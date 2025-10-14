Bazele de tratament de pe litoral sunt la mare căutare. Partea de sejur pe care o plătesc pacienții cu trimitere de la medic

14-10-2025 | 20:10
Litoralul încearcă să atragă turiști în extrasezon, cu bazele de tratament. Clienții vin cu trimitere de la medic, iar unele unități au contract cu casa de sănătate, astfel că procedurile efectuate acolo pot fi decontate.

Yvette Mîrza

Și cum anumite centre au pacienți tot anul, sunt în plan construcții noi. În Techirghiol, de pildă, se investesc aproape 95 de milioane de euro în șase astfel de baze.

Din cele 14 baze de tratament care apar pe platformele turistice, cinci sunt deschise în această perioadă. Aici suntem în Mamaia, la un hotel care oferă și astfel de servicii. Clienții care rezervă în această perioadă vin special pentru tratamente. Aproximativ o treime din unitatea de cazare este ocupată.

Reporter: Cum vă simţiţi după aceste proceduri?

Turist: „Foarte bine, azi era să uit bastonul în cameră.”

hiv
Medicamente generice pentru un tratament preventiv împotriva HIV ar urma să fie disponibile din 2027 la prețuri accesibile

Oana Olteanu, managerul unui hotel: „Dacă vin cu bilet de trimitere prin Casa de Sănătate nu se plătește nimic pentru tratament și se plătește cazare, masă.”

În Eforie Nord, cele mai multe proceduri sunt bazate pe nămolul din lacul Techirghiol. Clienții au nevoie de trimitere de la medic.

Mihaela Cucu, director medical bază de tratament: „Folosim în masajele cu nămol, în împachetările cu nămol, în băile cu nămol.”

Corespondent PROTV: În această piscină terapeutică înotul nu este recomandat. Apa a fost adusă din lacul Techirghiol, are o salinitate foarte ridicată, în plus are 32 de grade celsius. Pacienții ar fi bine să stea aici cel puțin 20 de minute în fiecare zi.”

În zonă, la Techirghiol, urmează să apară și baze noi. Autoritățile locale vorbesc de o investiție totală de aproximativ 95 de milioane de euro în turismul balnear.

Iulian Soceanu, primarul orașului Techirghiol: „Vor fi baze de tratament, șase la număr. Patru avem deja în situații de execuție, iar două - una în fază de proiectare și execuţie, iar una în autorizare.”

Pacienții, însă, ar fi interesați să își poată petrece timpul liber în afara unității în care merg din motive medicale.

Turist: „Singura chestiune nu e hotelul şi tratamentul în sine, ci orașul. Principalul minus: nu e nicio activitate recreativă, la Eforie în special.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud Est: „Nu sunt deschise foarte multe atracții și activități pentru petrecerea timpului liber după tratament.”

Potrivit agențiilor de turism, pe lângă bazele de tratament, pe litoral mai sunt și 86 de unități de cazare cu centre spa.

Hipertensiunea afectează și nervii urechilor. Simptomele pe o singură parte reprezintă urgență medicală. De exemplu, un nerv de care depinde auzul și care a suferit poate fi revitalizat doar prin tratament rapid.

Medicamente generice pentru un tratament preventiv împotriva HIV, Lenacapavir injectabil, ar trebui să fie disponibile la preţul de 40 de dolari pe an în peste 100 de ţări începând din 2027, au anunţat miercuri Unitaid şi Fundaţia Gates, informează AFP.

