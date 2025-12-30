Explozie urmată de incendiu violent, în Galați. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. Deflagrația a fost filmată

Stiri actuale
30-12-2025 | 07:13
incendiu

Un bărbat de 55 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, după o explozie urmată de un incendiu violent.

 

autor
Marius Grama

Totul s-a petrecut luni seară în locuința lui, din județul Galați. Momentul deflagrației a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Zgomotul puternic i-a alarmat pe vecini. La scurt timp, flăcările au cuprins locuința.

Proprietarul a suferit arsuri de gradul 2 și 3, în zona capului și pe spate. A fost transportat de urgență la spitalul din orașul Târgu Bujor, acolo unde a avut loc explozia.

Medicii spun că va scăpa cu viață. Între timp, pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul.

Citește și
Incendiu Harghita
Un bărbat din județul Harghita a fost găsit carbonizat, după ce întreaga locuință i-a fost cuprinsă de flăcări. GALERIE FOTO

Salvatorii spun că deflagrația s-a petrecut din cauza unei acumulări de gaze, de la o butelie.

Bărbat ucis în Cluj de un incendiu devastator. ”Am crezut că luăm toți foc de pe aici”

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, galati, explozie, butelie,

Dată publicare: 30-12-2025 07:13

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
Incendiu de proporții în cartierul Militari din Capitală. Flăcările, stinse după o zi întreagă de intervenție a pompierilor
Stiri actuale
Incendiu de proporții în cartierul Militari din Capitală. Flăcările, stinse după o zi întreagă de intervenție a pompierilor

Se lichidează ultimele focare ale incendiului de la depozitul din Militari. Trei autospeciale încă sunt la fața locului, la aproape 24 de ore de la izbucnirea focului.

Un bărbat din județul Harghita a fost găsit carbonizat, după ce întreaga locuință i-a fost cuprinsă de flăcări. GALERIE FOTO
Stiri Virale
Un bărbat din județul Harghita a fost găsit carbonizat, după ce întreaga locuință i-a fost cuprinsă de flăcări. GALERIE FOTO

Un incendiu produs luni dimineață la o locuință din Izvoru Mureșului s-a soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 92 de ani.

Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică
Stiri Diverse
Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică

Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari. Pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil.

Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni
Stiri externe
Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni

Cel puţin două persoane au murit, iar mai multe alte erau căutate în urma unei explozii într-un azil de bătrâni, în apropiere de Philadelphia, a anunţat guvernatorul statului american Pennsylvania (est) Josh Shapiro, relatează Reuters.

Un bărbat din Satu Mare a aruncat benzină pe iubita lui, iar aceasta a luat foc de la sobă. Cei doi se certaseră
Stiri Socante
Un bărbat din Satu Mare a aruncat benzină pe iubita lui, iar aceasta a luat foc de la sobă. Cei doi se certaseră

Caz îngrozitor de violență domestică într-un cuplu din Satu Mare! O femeie de 45 de ani a suferit arsuri grave într-un incendiu violent, provocat chiar de iubitul ei, după ce s-au certat.

Recomandări
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone
Stiri externe
Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone

Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”, relatează AFP.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Decembrie 2025

54:33

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28