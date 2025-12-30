Explozie urmată de incendiu violent, în Galați. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. Deflagrația a fost filmată
Un bărbat de 55 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, după o explozie urmată de un incendiu violent.
Totul s-a petrecut luni seară în locuința lui, din județul Galați. Momentul deflagrației a fost surprins de o cameră de supraveghere.
Zgomotul puternic i-a alarmat pe vecini. La scurt timp, flăcările au cuprins locuința.
Proprietarul a suferit arsuri de gradul 2 și 3, în zona capului și pe spate. A fost transportat de urgență la spitalul din orașul Târgu Bujor, acolo unde a avut loc explozia.
Medicii spun că va scăpa cu viață. Între timp, pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul.
Salvatorii spun că deflagrația s-a petrecut din cauza unei acumulări de gaze, de la o butelie.