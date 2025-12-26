Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică

Stiri Diverse
26-12-2025 | 21:00
pompieri
Pro TV

Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari. Pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil.

autor
Cristian Matei

De asemenea, două persoane adulte au suferit atac de panică şi au fost asistate medical.

La locul respectiv s-au deplasat trei maşini de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim-ajutor.

”Fumul provenea de la o instalaţia de brad aflată pe balconul apartamentului, situat la etajul patru, cu suprafaţa de patru metri pătraţi. S-au autoevacuat un număr de 26 de persoane (23 adulţi şi 3 minori) conştienţi, cooperanţi”, au transmis pompierii, potrivit News.ro.

Ei au precizat că două persoane adulte au fost asistate medicale după ce au suferit atac de panică.

Citește și
parc distractie arabia saudita
O instalație s-a prăbușit într-un parc de distracții din Arabia Saudită. 23 de persoane sunt rănite. VIDEO
Momentul în care un BMW „zboară” peste un gard și se izbește de zidul unei case, în Satu Mare. „Te crezi regele şoselelor”

Sursa: News.ro

Etichete: incendiu, pompieri, Navodari, craciun,

Dată publicare: 26-12-2025 21:00

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Un bărbat a murit electrocutat în Bacău în timp ce punea o instalație luminoasă de Crăciun. Cel care îl ajuta este la spital
Stiri Socante
Un bărbat a murit electrocutat în Bacău în timp ce punea o instalație luminoasă de Crăciun. Cel care îl ajuta este la spital

Grav accident de muncă în Bacău: doi bărbați s-au electrocutat, în timp ce montau o instalație luminoasă de Crăciun pe o clădire a firmei la care lucrau. Un angajat a murit, celălalt este la terapie intensivă.  

O instalație s-a prăbușit într-un parc de distracții din Arabia Saudită. 23 de persoane sunt rănite. VIDEO
Stiri externe
O instalație s-a prăbușit într-un parc de distracții din Arabia Saudită. 23 de persoane sunt rănite. VIDEO

Cel puţin 23 de persoane au fost rănite, dintre care patru grav, după ce o instalaţie s-a prăbuşit într-un parc de distracţii din Taif, vestul Arabiei Saudite.  

Incendiu izbucnit la o instalație de la Petromidia. Pompierii au intervenit cu zece autospeciale pentru a stinge flăcările
Stiri actuale
Incendiu izbucnit la o instalație de la Petromidia. Pompierii au intervenit cu zece autospeciale pentru a stinge flăcările

S-a dat alarma la Rafinăria Petromidia după ce ar fi izbucnit un incendiu la instalația de hidrocracare. Fumul gros s-a văzut de la câțiva kilometri distanța.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
Stiri actuale
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate

Un accident de amploare s-a produs pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, județul Olt, unde 10 autoturisme au fost implicate într-o coliziune în care se aflau aproximativ 27 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28