Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică

Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari. Pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil.

De asemenea, două persoane adulte au suferit atac de panică şi au fost asistate medical.

La locul respectiv s-au deplasat trei maşini de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim-ajutor.

”Fumul provenea de la o instalaţia de brad aflată pe balconul apartamentului, situat la etajul patru, cu suprafaţa de patru metri pătraţi. S-au autoevacuat un număr de 26 de persoane (23 adulţi şi 3 minori) conştienţi, cooperanţi”, au transmis pompierii, potrivit News.ro.

Ei au precizat că două persoane adulte au fost asistate medicale după ce au suferit atac de panică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













