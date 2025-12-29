Bărbat ucis în Cluj de un incendiu devastator. ”Am crezut că luăm toți foc de pe aici”

Un bărbat de 72 de ani din Cluj a murit într-un incendiu violent, care i-a distrus casa. Bătrânul a fost găsit carbonizat după ce pompierii au reușit să stingă flăcările.

Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de vântul care bătea în rafale puternice, și întețea focul.

Alarma a fost dată duminică seară, în jurul orei 20. O vecină a observat fumul dens și a sunat speriată la alți localnici, care au anunțat autoritățile. Când pompierii au ajuns la fața locului, incendiul se întindea deja pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, atât la acoperișul, cât și în interiorul casei.

Locuința a ars ca o torță până aproape de miezul nopții, iar vântul puternic a îngreunat misiunea de salvare.

Martor: ”Am crezut că luăm toți foc de pe aici. Flacăra acolo de la 3 metri urca”.

Speriați, vecinii s-au temut că focul ar putea ajunge și la gospodăriile lor.

Martor: ”Și ăștia din vecini erau. Și au salvat prima dată, o vecină acolo, aproape. Să salveze, să nu aibă fân pe aproape. Tot fumega, fumega într-una. O fost, o fost mare... Vai de capul meu, mare foc a fost! Nu mai avea ce salva aici”.

Trupul carbonizat al bătrânului, găsit abia după stingerea incendiului

Martor: ”Toți oamenii au protejat un grajd, pe care îl are vecinul din sus, de acolo”.

Flăcările au fost atât de puternice, încât au mistuit întregul acoperiș al casei, care s-a prăbușit într-un final. Polițiștii au făcut și luni cercetări la fața locului.

Cel mai probabil, incendiul ar fi izbucnit din cauza unui reșou, spun autoritățile. Trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat de 72 de ani, a fost găsit abia după stingerea flăcărilor. Bătrânul locuia singur, spun vecinii.

Paul Olaru, purtător de cuvânt ISU Cluj: ”Intervenția a fost una dificilă, în principal din cauza vântului care a fost puternic și a favorizat extinderea incendiului. Așa cum știm, județul nostru s-a aflat ieri sub incidența unui cod portocaliu de vânt”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.

