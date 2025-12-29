Bărbat ucis în Cluj de un incendiu devastator. ”Am crezut că luăm toți foc de pe aici”

Stiri actuale
29-12-2025 | 17:22
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat de 72 de ani din Cluj a murit într-un incendiu violent, care i-a distrus casa. Bătrânul a fost găsit carbonizat după ce pompierii au reușit să stingă flăcările.  

autor
Doina Plăcintă

Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de vântul care bătea în rafale puternice, și întețea focul.

Alarma a fost dată duminică seară, în jurul orei 20. O vecină a observat fumul dens și a sunat speriată la alți localnici, care au anunțat autoritățile. Când pompierii au ajuns la fața locului, incendiul se întindea deja pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, atât la acoperișul, cât și în interiorul casei.

Locuința a ars ca o torță până aproape de miezul nopții, iar vântul puternic a îngreunat misiunea de salvare.

Martor: ”Am crezut că luăm toți foc de pe aici. Flacăra acolo de la 3 metri urca”.

Citește și
incendiu depozit sector 6
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

Speriați, vecinii s-au temut că focul ar putea ajunge și la gospodăriile lor.

Martor: ”Și ăștia din vecini erau. Și au salvat prima dată, o vecină acolo, aproape. Să salveze, să nu aibă fân pe aproape. Tot fumega, fumega într-una. O fost, o fost mare... Vai de capul meu, mare foc a fost! Nu mai avea ce salva aici”.

Trupul carbonizat al bătrânului, găsit abia după stingerea incendiului

Martor: ”Toți oamenii au protejat un grajd, pe care îl are vecinul din sus, de acolo”.

Flăcările au fost atât de puternice, încât au mistuit întregul acoperiș al casei, care s-a prăbușit într-un final. Polițiștii au făcut și luni cercetări la fața locului.

Cel mai probabil, incendiul ar fi izbucnit din cauza unui reșou, spun autoritățile. Trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat de 72 de ani, a fost găsit abia după stingerea flăcărilor. Bătrânul locuia singur, spun vecinii.

Paul Olaru, purtător de cuvânt ISU Cluj: ”Intervenția a fost una dificilă, în principal din cauza vântului care a fost puternic și a favorizat extinderea incendiului. Așa cum știm, județul nostru s-a aflat ieri sub incidența unui cod portocaliu de vânt”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.

Incendiu de proporții în cartierul Militari din Capitală. Flăcările, stinse după o zi întreagă de intervenție a pompierilor

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, cluj, bărbat mort,

Dată publicare: 29-12-2025 17:22

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Un bărbat din județul Harghita a fost găsit carbonizat, după ce întreaga locuință i-a fost cuprinsă de flăcări. GALERIE FOTO
Stiri Virale
Un bărbat din județul Harghita a fost găsit carbonizat, după ce întreaga locuință i-a fost cuprinsă de flăcări. GALERIE FOTO

Un incendiu produs luni dimineață la o locuință din Izvoru Mureșului s-a soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 92 de ani.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

A fost mobilizare de forțe, duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică
Stiri Diverse
Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică

Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari. Pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil.

Un bărbat din Satu Mare a aruncat benzină pe iubita lui, iar aceasta a luat foc de la sobă. Cei doi se certaseră
Stiri Socante
Un bărbat din Satu Mare a aruncat benzină pe iubita lui, iar aceasta a luat foc de la sobă. Cei doi se certaseră

Caz îngrozitor de violență domestică într-un cuplu din Satu Mare! O femeie de 45 de ani a suferit arsuri grave într-un incendiu violent, provocat chiar de iubitul ei, după ce s-au certat.

Doi bărbați din Iași au provocat un incendiu într-un gest de răzbunare. Trei mașini și o motocicletă au fost distruse
Stiri Diverse
Doi bărbați din Iași au provocat un incendiu într-un gest de răzbunare. Trei mașini și o motocicletă au fost distruse

Într-un gest de răzbunare, doi bărbați din Iași au provocat un incendiu, în urma căruia au fost distruse trei mașini și o motocicletă. Cei doi sunt acum arestați preventiv, pe baza probelor analizate mai multe săptămâni.

Recomandări
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Stiri actuale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Decembrie 2025

54:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28