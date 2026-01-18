Australia Open 2026. Zeynep Sonmez a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului. Ce a urmat | VIDEO

Stiri Sport
18-01-2026 | 14:14
tenis
News.ro

Jucătoarea Zeynep Sonmez din Turcia a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului câştigat în faţa rusoaicei Ekaterina Alexandrova, în primul tur la Australian Open.

 

autor
Cristian Anton

În timp ce Alexandrova servea pentru al doilea, fata de mingi - care stătea lângă scaunul arbitrului - a căzut pe spate înainte de a se ridica rapid.

Sonmez a alergat spre ea şi a ajutat-o ​​să meargă pe marginea terenului, unde a primit îngrijiri medicale la umbră.

Fata a reuşit să se ridice din nou şi a fost ajutată să iasă din teren de către personalul medical, jocul reluându-se după o pauză de şase minute.

Citește și
Maia Ilinca Burcescu
La 15 ani, Maia Ilinca Burcescu s-a calificat în turul doi la junioare, la Australian Open

Sonmez, numărul 112 mondial, a câştigat meciul cu Alexandrova, cap de serie 11, scor 7-5, 4-6, 6-4.

Este cea mai mare victorie din cariera jucătoarei de 23 de ani şi o califică pentru prima dată în runda a doua de la Melbourne Park.

Tennis Australia a confirmat pentru BBC Sport că fata a primit îngrijiri medicale la faţa locului înainte de a pleca acasă.

Temperaturile vor depăși 35 grade Celsius la Australian Open

Temperaturile au atins maxime de 28°C duminică la Melbourne Park, fiind prognozate să ajungă la 35°C până sâmbătă, 24 ianuarie.

Australian Open şi-a actualizat politica privind căldura extremă (EHP) în 2019, după ce a efectuat cercetări privind efectele stresului termic asupra jucătoarelor de tenis.

Această cercetare a condus la dezvoltarea scalei de stres termic (HSS), care este utilizată pentru a decide când condiţiile devin prea dificile şi când sănătatea jucătoarelor ar putea fi în pericol.

HSS, care a ajuns la 5, a înregistrat o valoare de 2,8 în timpul meciului dintre Sonmez şi Alexandrova. Sfatul pentru această valoare este creşterea hidratării.

Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria, de la Craiova. Amănuntul de la care au izbucnit violențele

Sursa: News.ro

Etichete: ajutat, australian open, copil de mingi,

Dată publicare: 18-01-2026 14:14

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Citește și...
Novak Djokovic a refuzat să acorde interviul de pe teren după meciul cu Lehecka de la Australian Open. VIDEO
Stiri Sport
Novak Djokovic a refuzat să acorde interviul de pe teren după meciul cu Lehecka de la Australian Open. VIDEO

Novak Djokovic, care a câştigat în trei seturi în faţa cehului Jiri Lehečka, duminică, în optimi de finală la Australian Open, a refuzat tradiţionalul interviu de după meci rezervat învingătorului şi realizat de Jim Courier.

La 15 ani, Maia Ilinca Burcescu s-a calificat în turul doi la junioare, la Australian Open
Stiri Sport
La 15 ani, Maia Ilinca Burcescu s-a calificat în turul doi la junioare, la Australian Open

Jucătoarea de tenis Maia Ilinca Burcescu, în vârstă de 15 ani, s-a calificat, duminică, în turul doi al probei de simplu junioare de la Australian Open.

Iga Swiatek s-a simţit stânjenită de scuzele inventate pe durata suspendării ei provizorii pentru dopaj
Stiri externe
Iga Swiatek s-a simţit stânjenită de scuzele inventate pe durata suspendării ei provizorii pentru dopaj

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek a mărturisit înaintea turneului Australian Open că s-a simţit stânjenită pentru că nu a putut fi sinceră după ce a fost suspendată provizoriu o lună pentru dopaj, scrie DPA.

Naomi Osaka și rapperul american Cordae s-au despărţit. Mesajul transmis de startul Australian Open pe reţelele sociale
Stiri Sport
Naomi Osaka și rapperul american Cordae s-au despărţit. Mesajul transmis de startul Australian Open pe reţelele sociale

Cu câteva zile înainte de startul Australian Open de duminică, jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka şi-a anunţat despărţirea de partenerul ei, rapperul american Cordae.

Simona Halep s-a retras de la Australian Open şi Auckland. Anunţul fostului lider WTA
Stiri Sport
Simona Halep s-a retras de la Australian Open şi Auckland. Anunţul fostului lider WTA

Simona Halep a anunţat, joi, că nu va putea participa la turneul de la Auckland şi la Australian Open, pentru care primise wild card, ea având probeme la genunchi şi umăr.

Recomandări
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Ianuarie 2026

02:18:46

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59