Australia Open 2026. Zeynep Sonmez a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului. Ce a urmat | VIDEO

Jucătoarea Zeynep Sonmez din Turcia a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului câştigat în faţa rusoaicei Ekaterina Alexandrova, în primul tur la Australian Open.

În timp ce Alexandrova servea pentru al doilea, fata de mingi - care stătea lângă scaunul arbitrului - a căzut pe spate înainte de a se ridica rapid.

Sonmez a alergat spre ea şi a ajutat-o ​​să meargă pe marginea terenului, unde a primit îngrijiri medicale la umbră.

Fata a reuşit să se ridice din nou şi a fost ajutată să iasă din teren de către personalul medical, jocul reluându-se după o pauză de şase minute.

A ball girl fainted during the Zeynep Sonmez and Ekaterina Alexandrova match at the Australian Open. Zeynep immediately went over to help her & walked her off the court. Compassion. ❤️ pic.twitter.com/FzNQalCyJa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

Sonmez, numărul 112 mondial, a câştigat meciul cu Alexandrova, cap de serie 11, scor 7-5, 4-6, 6-4.

Este cea mai mare victorie din cariera jucătoarei de 23 de ani şi o califică pentru prima dată în runda a doua de la Melbourne Park.

Tennis Australia a confirmat pentru BBC Sport că fata a primit îngrijiri medicale la faţa locului înainte de a pleca acasă.

Temperaturile vor depăși 35 grade Celsius la Australian Open

Temperaturile au atins maxime de 28°C duminică la Melbourne Park, fiind prognozate să ajungă la 35°C până sâmbătă, 24 ianuarie.

Australian Open şi-a actualizat politica privind căldura extremă (EHP) în 2019, după ce a efectuat cercetări privind efectele stresului termic asupra jucătoarelor de tenis.

Această cercetare a condus la dezvoltarea scalei de stres termic (HSS), care este utilizată pentru a decide când condiţiile devin prea dificile şi când sănătatea jucătoarelor ar putea fi în pericol.

HSS, care a ajuns la 5, a înregistrat o valoare de 2,8 în timpul meciului dintre Sonmez şi Alexandrova. Sfatul pentru această valoare este creşterea hidratării.

