O femeie din Satu Mare este în stare gravă la spital, după ce iubitul ei a dat foc locuinței. Individul a fugit după incident

Caz îngrozitor de violență domestică într-un cuplu din Satu Mare! O femeie de 45 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incendiu violent, provocat chiar de iubitul ei.

Cei doi s-au certat, iar bărbatul – nervos – a dat foc locuinței, spun anchetatorii.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Incendiul a avut loc la o fermă din localitatea Necopoi, unde femeia trăia împreună cu partenerul ei, un cioban de 46 de ani, venit din Caraș-Severin.

Deocamdată nu se știe din ce motiv s-au certat, însă cunoscuții lor spun că bărbatul ar mai fi amenințat-o și în trecut. De această dată, individul ar fi aruncat benzină peste soba aprinsă, iar focul s-a extins imediat.

Martorii au sunat la 112, iar pompierii voluntari, primii care au ajuns la fața locului, au scos-o pe femeie din casă și au stins incendiul. Victima se află acum la terapie intensivă, în Spitalul Județean Satu Mare, cu arsuri de gradele 2 și 3 pe 40% din suprafața corpului.

Între timp, bărbatul, care după incident a fugit, a fost căutat de oamenii legii. Polițiștii l-au găsit miercuri dimineață, pe stradă, la o distanță de 20 de kilometri de locul incendiului, în localitatea Poiana Codrului.

Individul va fi audiat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

