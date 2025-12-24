O femeie din Satu Mare este în stare gravă la spital, după ce iubitul ei a dat foc locuinței. Individul a fugit după incident

incendiu satu mare

Caz îngrozitor de violență domestică într-un cuplu din Satu Mare! O femeie de 45 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incendiu violent, provocat chiar de iubitul ei.

Cei doi s-au certat, iar bărbatul – nervos – a dat foc locuinței, spun anchetatorii.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Incendiul a avut loc la o fermă din localitatea Necopoi, unde femeia trăia împreună cu partenerul ei, un cioban de 46 de ani, venit din Caraș-Severin.

Deocamdată nu se știe din ce motiv s-au certat, însă cunoscuții lor spun că bărbatul ar mai fi amenințat-o și în trecut. De această dată, individul ar fi aruncat benzină peste soba aprinsă, iar focul s-a extins imediat.

Martorii au sunat la 112, iar pompierii voluntari, primii care au ajuns la fața locului, au scos-o pe femeie din casă și au stins incendiul. Victima se află acum la terapie intensivă, în Spitalul Județean Satu Mare, cu arsuri de gradele 2 și 3 pe 40% din suprafața corpului.

Între timp, bărbatul, care după incident a fugit, a fost căutat de oamenii legii. Polițiștii l-au găsit miercuri dimineață, pe stradă, la o distanță de 20 de kilometri de locul incendiului, în localitatea Poiana Codrului.

Individul va fi audiat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce ar fi tras cu Kalașnikovul într-un poligon MApN. Nu mai poate ocupa funcția

