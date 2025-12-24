O locuință din Vâlcea a fost mistuită de flăcări în prag de sărbători. Focul ar fi pornit de la coșul de fum necorespunzător

24-12-2025 | 08:18
Flăcări violente au pus stăpânire, marți după-amiază, pe o locuință din județul Vâlcea.

Au ars 180 de metri pătrați, iar două femei și un bărbat, copleșiți de amploarea incendiului, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale pentru a potoli vâlvătaia, însă acoperișul și etajul au fost mistuite de focul puternic. De asemenea, parterul casei a fost afectat de apa folosită la stingerea incendiului.

Salvatorii au stabilit că flăcările au pornit de la coșul de fum izolat necorespunzător.

