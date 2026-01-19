Sute de români au așteptat la cozi, în frig, pentru a-și plăti dările la stat. Suma uriașă strânsă în câteva ore la Timișoara

19-01-2026 | 13:40
Pentru multe orașe din țară, luni este prima zi de plată a impozitelor, iar la ghișee s-au format cozi! Sunt oameni care s-au așezat la rând chiar înainte de începerea programului, deși taxele pot fi achitate și online.

Gigi Ciuncanu

La Timișoara, de pildă, în doar câteva ore, s-au strâns deja un milion de lei la bugetul local. La Timișoara, deși afară era ger, oamenii s-au așezat la coadă înainte de deschiderea ghișeelor.

Angajații de la Direcția Fiscală i-au lăsat înăuntru să se încălzească. Oamenii au aflat astăzi cu cât trebuie să plătească mai mult decât anul trecut.

Femeie: Pentru o garsonieră de 12mp, am plătit în jur la 90 de lei, când anul trecut a fost 40 de lei.

Mii de oameni și-au achitat impozitele de la primele ore

Carmina Nițescu, directoare Direcția Fiscală Timișoara: În primele două ore de la deschidere, un număr de aproximativ cinci mii de timișoreni s-au grăbit să achite impozitele, dintre aceștia cam 80% și-au plătit online, iar restul de aproximativ o mie s-au prezentat la ghișeele direcției.

La Târgu Jiu, sediul direcției a devenit neîncăpător după ora 8. Și aici, oamenii au așteptat afară să se deschidă ghișeele. La coadă, oamenii s-au ajutat unii pe alții cu informații utile pentru că nu mai aveau cum să ajungă la funcționarii de la ghișee.

Unii au amânat plata pentru alte zile, când au văzut cât au de așteptat.

Localnic: Văd că e cu 150-200%, cam asta e ideea, nenorociții, nu am alt cuvânt, chiar dacă e dur.

Autoritățile locale au transmis că toate majorările din acest an sunt făcute doar în baza obligațiilor impuse de hotărârea de guvern care reglementează aceste taxe.

Sursa: Pro TV

Etichete: taxe, impozite, cozi, buget local,

Dată publicare: 19-01-2026 13:36

Taxele de salubrizare au crescut în mai multe orașe. Cine riscă amenzi de până la 1.000 de lei
Stiri Sociale
Taxele de salubrizare au crescut în mai multe orașe. Cine riscă amenzi de până la 1.000 de lei

Atenție, noul an aduce în unele localități și creșteri de taxe pentru ridicarea gunoiului. Primii vizați sunt cei care nu au un contract de salubrizare. În unele cazuri, suma poate să urce până la o mie de lei de persoană pe an.  

Donald Trump presează Europa cu taxe vamale pentru a forța acceptarea planului său de anexare a Groenlandei
Stiri externe
Donald Trump presează Europa cu taxe vamale pentru a forța acceptarea planului său de anexare a Groenlandei

Donald Trump pare tot mai hotărât să anexeze Groenlanda. Liderul american a anunțat că, de luna viitoare, va impune taxe vamale suplimentare, de 10%, pentru opt țări europene care s-au opus planului său privind insula arctică.

UE ar putea aplica SUA taxe vamale de 93 de miliarde de euro, ca reacție la tarifele lui Donald Trump
Stiri externe
UE ar putea aplica SUA taxe vamale de 93 de miliarde de euro, ca reacție la tarifele lui Donald Trump

Ambasadorii celor 27 de state UE s-au reunit duminică seara în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Recomandări
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”
Stiri Politice
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

