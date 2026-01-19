Sute de români au așteptat la cozi, în frig, pentru a-și plăti dările la stat. Suma uriașă strânsă în câteva ore la Timișoara

Pentru multe orașe din țară, luni este prima zi de plată a impozitelor, iar la ghișee s-au format cozi! Sunt oameni care s-au așezat la rând chiar înainte de începerea programului, deși taxele pot fi achitate și online.

La Timișoara, de pildă, în doar câteva ore, s-au strâns deja un milion de lei la bugetul local. La Timișoara, deși afară era ger, oamenii s-au așezat la coadă înainte de deschiderea ghișeelor.

Angajații de la Direcția Fiscală i-au lăsat înăuntru să se încălzească. Oamenii au aflat astăzi cu cât trebuie să plătească mai mult decât anul trecut.

Femeie: Pentru o garsonieră de 12mp, am plătit în jur la 90 de lei, când anul trecut a fost 40 de lei.

Mii de oameni și-au achitat impozitele de la primele ore

Carmina Nițescu, directoare Direcția Fiscală Timișoara: În primele două ore de la deschidere, un număr de aproximativ cinci mii de timișoreni s-au grăbit să achite impozitele, dintre aceștia cam 80% și-au plătit online, iar restul de aproximativ o mie s-au prezentat la ghișeele direcției.

La Târgu Jiu, sediul direcției a devenit neîncăpător după ora 8. Și aici, oamenii au așteptat afară să se deschidă ghișeele. La coadă, oamenii s-au ajutat unii pe alții cu informații utile pentru că nu mai aveau cum să ajungă la funcționarii de la ghișee.

Unii au amânat plata pentru alte zile, când au văzut cât au de așteptat.

Localnic: Văd că e cu 150-200%, cam asta e ideea, nenorociții, nu am alt cuvânt, chiar dacă e dur.

Autoritățile locale au transmis că toate majorările din acest an sunt făcute doar în baza obligațiilor impuse de hotărârea de guvern care reglementează aceste taxe.

