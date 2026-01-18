Italia confiscă o navă venită din portul rusesc Novorossiisk: suspiciuni de eludare a sancțiunilor europene

Garda Financiară Italiană, împreună cu Agenția Vamală și a Monopolurilor (ADM), a reținut o navă care sosise din apele rusești ale Mării Negre în portul Brindisi din sudul țării.

Nava și încărcătura sa (33.000 de tone de metale feroase) au fost reținute pentru încălcarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei.

Inspecțiile au relevat încălcări grave ale documentației de la bord și tentative de eludare a sistemelor de urmărire, potrivit comunicatului ADM. Tribunalul din Brindisi a aprobat confiscarea navei și a încărcăturii acesteia. Numele navei nu a fost dezvăluit.

Potrivit Gărzii Financiare, nava, care naviga sub pavilionul unei „mici insule din Oceania”, s-a aflat în portul Novorossiisk în perioada 13-16 noiembrie 2025, unde „au fost efectuate operațiuni de încărcare interzise”.

În timp ce se afla în imediata vecinătate a orașului Novorossiisk, nava și-a dezactivat sistemul AIS, care permite identificarea și urmărirea navelor pe mare.

Datele de la serviciul de urmărire a navelor Marinetraffic indică faptul că nava HIZIR REIS, sub pavilion Tuvalu, care a plecat din Novorossiisk pe 16 noiembrie, se află în portul Brindisi.

În ultimele săptămâni, petrolierele legate de Rusia au devenit din ce în ce mai mult ținte pentru autoritățile occidentale. La începutul lunii ianuarie 2026, Statele Unite au reținut petrolierul Bella 1 în apropierea Venezuelei, al cărui echipaj pictase steagul rusesc la bord (nava însăși era înregistrată în registrul maritim rusesc al navelor).

