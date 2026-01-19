Ce au descoperit polițiștii locali din Iași la o persoană care folosea un căruț cu rotile pentru a provoca mila trecătorilor

19-01-2026 | 13:47
cersetor
Poliția locală din Iași a anunțat că a depistat o persoană care apela la mila trecătorilor pentru a primi bani, dar, de fapt, ducea ”o viață de lux”.

Cristian Matei

Agenții din Iași afirmă că persoana respectivă se prefăcea că suferă de ”dizabilități locomotorii”, astfel că folosea un căruț cu rotile pentru a provoca mila trecătorilor.

În schimb, persoana locuia ”la un hotel de lux din municipiu cu partenerul și cei doi copii”.

Există o categorie de persoane care apelează la mila trecătorilor din necesitate, iar alții pentru a întreține o viață de lux. Câți își permit să stea la hotel cu familia? Așa e cazul de față: persoana depistată apelând la mila trecătorilor într-un căruț cu rotile și care de fapt SIMULA INFIRMITATEA, locuiește la un hotel de lux din municipiu cu partenerul și cei doi copii.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții, au depistat o persoană care apela la mila trecătorilor, iar pentru a stârni empatia lor folosea un căruț destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii. În urma verificării situației de fapt, persoana nu prezenta dizabilități. Au fost aplicate măsurile legale conform Legii nr. 61/1991 și O.G. nr. 2/2001.

Invităm cetățenii empatici ai municipiului să evite pe cât posibil întreținerea unor astfel de persoane prin acordarea de sume de bani!” - a transmis Poliția Locală din Iași.

Sursa: Pro TV

