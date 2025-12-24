Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni

Stiri externe
24-12-2025 | 17:45
pompieri sua

Cel puţin două persoane au murit, iar mai multe alte erau căutate în urma unei explozii într-un azil de bătrâni, în apropiere de Philadelphia, a anunţat guvernatorul statului american Pennsylvania (est) Josh Shapiro, relatează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit postului local Channel2 Now, aproximativ 15 rezidenţi ai azilului au fost preluaţi, iar „mai mulţi alţii erau de negăsit”. „În acest stadiu, deplângem cel puţin doi morţi. Ştim că un anumit număr de persoane este dat dispărut”, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, guvernatorul Pennsylvaniei.

Persoane dispărute după explozie

Cinci persoane erau căutate marţi seara, a anunţat Kevin Dippolito, şeful pompierilor din cantonul Bristol, situat la periferia Philadelphiei, unde se află azilul. „Ele ar fi putut să plece de la faţa locului împreună cu membri ai familiilor lor”, a apreciat el.

Miros puternic de gaze şi a doua explozie

O explozie a avut loc marţi, la ora locală 14.19 (21.19, ora României), care a provocat surpări importante şi blocarea mai multor persoane la parterul clădirii, a precizat el. La câteva minute după sosirea pompierilor la faţa locului, „se simţea un miros puternic de gaze naturale”, a declarat Kevin Dippolito.

Citește și
incendiu
Doi bărbați din Iași au provocat un incendiu într-un gest de răzbunare. Trei mașini și o motocicletă au fost distruse

Pompierii au evacuat „numeroşi rezidenţi” înainte să se producă o a doua explozie şi să izbucnească un incendiu. Ei au reuşit să controleze flăcările, însă se aflau în continuare „în faza de salvare, până la certitudinea evacuării complete a clădirii”, a mai anunţat Kevin Dippolito.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, explozie, azil,

Dată publicare: 24-12-2025 17:45

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL CNI a anunțat când încep lucrările la investiția de 172.000.000€ din centrul Bucureștiului
OFICIAL CNI a anunțat când încep lucrările la investiția de 172.000.000€ din centrul Bucureștiului
Citește și...
Un bărbat din Satu Mare a aruncat benzină pe iubita lui, iar aceasta a luat foc de la sobă. Cei doi se certaseră
Stiri Socante
Un bărbat din Satu Mare a aruncat benzină pe iubita lui, iar aceasta a luat foc de la sobă. Cei doi se certaseră

Caz îngrozitor de violență domestică într-un cuplu din Satu Mare! O femeie de 45 de ani a suferit arsuri grave într-un incendiu violent, provocat chiar de iubitul ei, după ce s-au certat.

Doi bărbați din Iași au provocat un incendiu într-un gest de răzbunare. Trei mașini și o motocicletă au fost distruse
Stiri Diverse
Doi bărbați din Iași au provocat un incendiu într-un gest de răzbunare. Trei mașini și o motocicletă au fost distruse

Într-un gest de răzbunare, doi bărbați din Iași au provocat un incendiu, în urma căruia au fost distruse trei mașini și o motocicletă. Cei doi sunt acum arestați preventiv, pe baza probelor analizate mai multe săptămâni.

Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești. Un autoturism s-ar fi aprins din cauza unei candele
Stiri actuale
Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești. Un autoturism s-ar fi aprins din cauza unei candele

Incendiu în parcarea supraetajată a unui centru comercial din Ploiești. Un autoturism s-a aprins în toiul nopții.

Recomandări
Plan de pace în Ucraina ”în 20 de puncte”. Volodimir Zelenski spune că este ”cadrul principal pentru încheierea războiului”
Stiri externe
Plan de pace în Ucraina ”în 20 de puncte”. Volodimir Zelenski spune că este ”cadrul principal pentru încheierea războiului”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Statele Unite își doresc încheierea unui acord final de pace, după raportul prezentat de negociatorii ucraineni conduși de Rustem Umerov în urma discuțiilor cu emisarii americani.

INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon
Stiri actuale
INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon

INSP anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni.

Directorul unui gigant de stat din România și-a dat demisia subit, chiar înainte de Crăciun. Comunicatul companiei
Stiri actuale
Directorul unui gigant de stat din România și-a dat demisia subit, chiar înainte de Crăciun. Comunicatul companiei

Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a dat demisia din motive personale, a anunțat miercuri compania.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Decembrie 2025

54:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28