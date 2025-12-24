Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni

Cel puţin două persoane au murit, iar mai multe alte erau căutate în urma unei explozii într-un azil de bătrâni, în apropiere de Philadelphia, a anunţat guvernatorul statului american Pennsylvania (est) Josh Shapiro, relatează Reuters.

Potrivit postului local Channel2 Now, aproximativ 15 rezidenţi ai azilului au fost preluaţi, iar „mai mulţi alţii erau de negăsit”. „În acest stadiu, deplângem cel puţin doi morţi. Ştim că un anumit număr de persoane este dat dispărut”, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, guvernatorul Pennsylvaniei.

Explosions & a fire, apparently sparked by leaking gas, ripped through a nursing home near Philadelphia killing at least 2 people & injuring several others. Pennsylvania Governor Josh Shapiro said that emergency responders fought the flames to evacuate residents & employees… pic.twitter.com/C2wpNsYcrU — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) December 24, 2025

Persoane dispărute după explozie

Cinci persoane erau căutate marţi seara, a anunţat Kevin Dippolito, şeful pompierilor din cantonul Bristol, situat la periferia Philadelphiei, unde se află azilul. „Ele ar fi putut să plece de la faţa locului împreună cu membri ai familiilor lor”, a apreciat el.

Miros puternic de gaze şi a doua explozie

O explozie a avut loc marţi, la ora locală 14.19 (21.19, ora României), care a provocat surpări importante şi blocarea mai multor persoane la parterul clădirii, a precizat el. La câteva minute după sosirea pompierilor la faţa locului, „se simţea un miros puternic de gaze naturale”, a declarat Kevin Dippolito.

Pompierii au evacuat „numeroşi rezidenţi” înainte să se producă o a doua explozie şi să izbucnească un incendiu. Ei au reuşit să controleze flăcările, însă se aflau în continuare „în faza de salvare, până la certitudinea evacuării complete a clădirii”, a mai anunţat Kevin Dippolito.

