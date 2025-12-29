Incendiu de proporții în cartierul Militari din Capitală. Flăcările, stinse după o zi întreagă de intervenție a pompierilor

Se lichidează ultimele focare ale incendiului de la depozitul din Militari. Trei autospeciale încă sunt la fața locului, la aproape 24 de ore de la izbucnirea focului.

În interior erau materiale sanitare și sisteme de încălzire ușor inflamabile, așa că ieri au fost utilizați și roboți pentru intervenție. În total, peste 120 de pompieri s-au implicat în misiunea extrem de dificilă. Spațiul avea autorizație pentru incendiu, spun anchetatorii.

La prânz, un nor gros de fum a acoperit Sectorul 6 al Capitalei. Ardea cu flăcări uriașe un depozit plin de echipamente și sisteme de instalații. Pentru că exista riscul ca focul să se extindă, pompierii au înconjurat întreaga clădire.

Corespondent Știrile ProTV: „Intervenția este una extrem de dificilă. Rând pe rând vin tot mai multe echipaje în ajutor. Presiunea din interior este atât de puternică, încât geamurile pur și simplu se sparg.”

Mesaje RO-Alert pentru două sectoare din Capitală

Din cauza temperaturii ridicate s-au desprins bucăți din structura metalică. Mai multe bubuituri puternice i-au scos pe oameni din case. Cei care stau în zonă, dar și cei din Sectorul 5 au primit mesaje RO-Alert.

Corespondent Știrile ProTV: „Aerul de aici este foarte greu de respirat și asta pentru că în interiorul depozitului se află materiale combustibile, echipamente pentru sisteme de încălzire, țevi și alte tipuri de instalații. Toate acestea îngreunează intervenția pompierilor care se luptă cu flăcările de câteva ore.”

Deși inițial pompierii au intrat în hală, din cauza riscului ridicat de explozie au fost nevoiți să se retragă. Peste 120 de militari, cu 30 de autospeciale, au participat la această intervenție. Au folosit inclusiv roboți pentru localizarea focarelor.

Ana Covașniuc, purtător de cuvânt al ISU B-IF: „Depozitul este pe o structură metalică. Ținând cont de degajările mari de fum și temperaturile mari degajate, s-a acționat defensiv. Hala are o înălțime de 11 metri, iar materialele din interior sunt depozitate în stive de o înălțime de 10 metri.”

În total sunt distrugeri pe mai bine de 6.000 de metri pătrați. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit focul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













