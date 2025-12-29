Incendiu de proporții în cartierul Militari din Capitală. Flăcările, stinse după o zi întreagă de intervenție a pompierilor

Stiri actuale
29-12-2025 | 14:02
×
Codul embed a fost copiat

Se lichidează ultimele focare ale incendiului de la depozitul din Militari. Trei autospeciale încă sunt la fața locului, la aproape 24 de ore de la izbucnirea focului.

autor
Mădălina Stețco

În interior erau materiale sanitare și sisteme de încălzire ușor inflamabile, așa că ieri au fost utilizați și roboți pentru intervenție. În total, peste 120 de pompieri s-au implicat în misiunea extrem de dificilă. Spațiul avea autorizație pentru incendiu, spun anchetatorii.

La prânz, un nor gros de fum a acoperit Sectorul 6 al Capitalei. Ardea cu flăcări uriașe un depozit plin de echipamente și sisteme de instalații. Pentru că exista riscul ca focul să se extindă, pompierii au înconjurat întreaga clădire.

Corespondent Știrile ProTV: „Intervenția este una extrem de dificilă. Rând pe rând vin tot mai multe echipaje în ajutor. Presiunea din interior este atât de puternică, încât geamurile pur și simplu se sparg.”

Mesaje RO-Alert pentru două sectoare din Capitală

Din cauza temperaturii ridicate s-au desprins bucăți din structura metalică. Mai multe bubuituri puternice i-au scos pe oameni din case. Cei care stau în zonă, dar și cei din Sectorul 5 au primit mesaje RO-Alert.

Citește și
incendiu depozit sector 6
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

Corespondent Știrile ProTV: „Aerul de aici este foarte greu de respirat și asta pentru că în interiorul depozitului se află materiale combustibile, echipamente pentru sisteme de încălzire, țevi și alte tipuri de instalații. Toate acestea îngreunează intervenția pompierilor care se luptă cu flăcările de câteva ore.”

Deși inițial pompierii au intrat în hală, din cauza riscului ridicat de explozie au fost nevoiți să se retragă. Peste 120 de militari, cu 30 de autospeciale, au participat la această intervenție. Au folosit inclusiv roboți pentru localizarea focarelor.

Ana Covașniuc, purtător de cuvânt al ISU B-IF: „Depozitul este pe o structură metalică. Ținând cont de degajările mari de fum și temperaturile mari degajate, s-a acționat defensiv. Hala are o înălțime de 11 metri, iar materialele din interior sunt depozitate în stive de o înălțime de 10 metri.”

În total sunt distrugeri pe mai bine de 6.000 de metri pătrați. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit focul.

Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, pompieri, Capitala,

Dată publicare: 29-12-2025 12:58

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Un bărbat din județul Harghita a fost găsit carbonizat, după ce întreaga locuință i-a fost cuprinsă de flăcări. GALERIE FOTO
Stiri Virale
Un bărbat din județul Harghita a fost găsit carbonizat, după ce întreaga locuință i-a fost cuprinsă de flăcări. GALERIE FOTO

Un incendiu produs luni dimineață la o locuință din Izvoru Mureșului s-a soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 92 de ani.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

A fost mobilizare de forțe, duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică
Stiri Diverse
Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică

Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari. Pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR

Curtea Constituțională a amânat pentru 16 ianuarie dezbaterile privind o decizie referitoare la pensiile magistraților.

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Decembrie 2025

03:51:22

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28