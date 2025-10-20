Explozia din Rahova: Campanii coordonate pentru răspândirea de conspirații. Avertismentul SRI

Grupările specializate în răspândirea de informații false pe rețele sociale în România s-au reactivat și distribuie acum masiv numeroase teorii ale conspirației cu privire la explozia din Rahova. SRI arată că este o campanie coordonată de dezinformare.

Serviciul Român de Informaţii atrage atenţia că, în ultimele zile, pe reţelele de socializare circulă numeroase teorii ale conspiraţiei cu referire la explozia din cartierul Rahova, iar din primele date pe care le are SRI ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată.

"În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele reţele sociale, circulă numeroase teorii ale conspiraţiei vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituţii ale statului român şi personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată.

Serviciul Român de Informaţii atrage atenţia asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile. Totodată, recomandăm cetăţenilor să se informeze doar din surse oficiale şi să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conţinut în mediul online", a precizat luni SRI, într-un comunicat de presă.

Serviciul Român de Informaţii consideră că este necesară o actualizare a legislaţiei penale în domeniul dezinformării, pentru a putea combate eficient campaniile de diseminare a unor mesaje false, radicale sau extremiste.

Ce teorii ale conspirației circulă pe rețelele sociale după explozia din Rahova

"În acest context, raportat la realităţile sociale actuale, devine şi mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populaţiei în instituţiile statului şi să încurajeze fenomene care, în esenţă, ameninţă siguranţa cetăţenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste", spune SRI.

Imediat după explozia care a avut loc vineri într-un bloc din Cartierul Rahova, pe reţelele de socializare s-au răspândit mai multe teorii ale conspiraţiei. Astfel, în mediul online au circulat tot felul de naraţiuni false, despre un posibil asasinat, plasarea de "bombe C-4" sau că explozia viza uciderea unei avocate "implicată în dosare sensibile".

