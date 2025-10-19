Ce trebuie făcut, pas cu pas, când simțim miros de gaze. Sfaturile unui expert tehnic judiciar autorizat

Explozie, duminică dimineaţă, într-un bloc din Bistriţa. O acumulare de gaze a produs, se pare, deflagraţia, iar geamurile unui apartament cu centrală termică au fost aruncate în aer.

Locatarii au ieşit singuri din clădire, iar proprietarul locuinţei în care s-a produs explozia a fost dus la spital pentru investigaţii.

Explozia s-a produs la 5 dimineaţa, într-un apartament de la etajul doi al blocului. Locatarii, 17 persoane, printre care şi un copil, au ieşit în siguranţă.

Locatari: „Ne-am trezit rapid, am sunat la 112, am văzut că iese fum pe scară, ne am speriat, o parte din geamuri erau picate jos. Marți am înţeles că au fost în control de la gaz chiar la dânsul, de asta e foarte interesant." (...)

„A explodat un apartament la etajul doi, nu știm încă din ce cauză, am auzit pe la cinci și ceva o bubuitură"

Locatar: „Când ne-am uitat pe geam, am văzut tot câte o perdea. Și câte un geam pe mașini și peste tot”

Reporter: S-a simţit miros de gaz?

Locatar: „Nu s-a simțit nimic, toată lumea s-a evacuat din scară."

Proprietarul apartamentului - un bărbat de 77 de ani care locuia singur - a fost transportat la spital.

Marius Rus, purtătorul de cuvânt ISU Bistrița Năsăud: „Prima măsură a fost de a opri alimentarea cu gaz. Împreună, au fost făcute măsurători și aparatele au indicat valori zero."

Locatarii din blocul de patru etaje au revenit în locuinţe după o oră, doar cu o echipă specializată care a controlat fiecare instalaţie de gaz.

Verificarea periodică a instalaţiilor de gaz trebuie repetată de un specialist autorizat la cel mult doi ani. Iar dacă simţim miros de gaze...

Dr. ing. Marcela Vasile, expert tehnic judiciar autorizat: „întrerupi funcționarea aparatelor de utilizare. Citești contorul de gaz, iar după o oră când repornești aparatele de utilizare, recitești. Dacă de la momentul opririi aparatelor de utilizare până la momentul repornirii lor, contorul a avut înregistrări, cât de mici, înseamnă că undeva există scăpări de gaze. Trebuie aerisit, pe urmă trebuie închis gazul și trebuie căutat și chemat un operator economic autorizat pentru astfel de lucrări."

Corespondent PROTV: „Pentru a preveni accidentele, este, de asemenea, foarte important să nu facem niciun fel de improvizații la instalația de gaz. De altfel, e obligatoriu să montăm și un detector de gaze, care ne poate avertiza din timp dacă apare o scurgere periculoasă.”

