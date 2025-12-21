Prognoză șocantă: Vladimir Putin are „în plan să declanșeze Al Treilea Război Mondial într-un an”

21-12-2025
vladimir putin novorusia
ISW/AFP

O nouă prognoză șocantă arată cum Vladimir Putin ar putea declanșa Al Treilea Război Mondial în puțin peste un an, scrie Mirror.co.uk.

Vlad Dobrea

Un șef al serviciilor de informații militare ucrainene susține că deține informații din interior despre planuri de luptă rusești extrem de periculoase, care ar putea devasta lumea.

Locotenent-generalul Kyrylo Budanov a afirmat că Putin intenționează să ocupe trei state membre NATO și UE — Estonia, Letonia și Lituania — în anul 2027.

Șeful serviciilor de informații ucrainene a adăugat că despotul rus ar avea, de asemenea, planuri de a ataca Polonia, prin lovituri militare, fără a intenționa însă o invazie imediată, mai scrie sursa citată.

Aceste declarații apar pe fondul negocierilor tot mai lungi și mai dificile dintre SUA, Ucraina și Rusia, menite să pună capăt invaziei ilegale și devastatoare lansate de Putin.

Budanov, ale cărui forțe se află în spatele multor atacuri ucrainene pe teritoriul controlat de Rusia, a avertizat: „Conform planului inițial, Federația Rusă ar fi trebuit să fie pregătită să înceapă operațiuni în 2030. Acum, planurile au fost ajustate și revizuite, termenul fiind devansat pentru 2027.”

O acțiune militară rusă de invadare sau lovire a unor state NATO ar declanșa Articolul 5 al Alianței, care stipulează că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor, obligând celelalte țări să acorde asistență, inclusiv militară, pentru restabilirea securității. În acest caz, situația ar fi percepută drept declanșarea unui război la scară largă.

Budanov a susținut că Putin vede Rusia ca pe un „imperiu” care trebuie să se extindă, iar „viziunea asupra lumii” a țării ar fi marcată de „traume istorice și psihologice profunde”, inclusiv prăbușirea URSS.

Șeful serviciilor de informații a mai spus: „Pentru ca un imperiu — iar ei se percep ca un imperiu — să se dezvolte, trebuie întotdeauna să se extindă undeva, să-și lărgească influența și teritoriul.”

Pe alte fronturi, Putin ar fi limitat de Statele Unite în Pacific și de China și regiunea Arctică în alte zone. „A rămas doar Occidentul”, a spus el, precizând că Putin prezintă constant Europa drept „flămândă”, „bolnavă”, „slabă” și „indecisă”.

Cele trei state baltice — Estonia, Letonia și Lituania, toate foste republici sovietice — ar urma să fie „ocupate”, potrivit presupuselor planuri de luptă. Budanov a adăugat: „Polonia este, potrivit planurilor pe care le cunoaștem, vizată exclusiv pentru lovituri, pentru o campanie militară fără ocupare.”

Vladimir Putin nu a exclus noi acțiuni militare atunci când a fost întrebat despre acest subiect de BBC, în cadrul sesiunii sale anuale de întrebări și răspunsuri de vineri. Condiția sa a fost ca Occidentul să accepte cererile Rusiei.

Sursa: mirror.co.uk

Etichete: vladimir putin, al treilea razboi mondial,

Dată publicare: 21-12-2025 10:47

