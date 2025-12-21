S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

21-12-2025 | 08:00
Revolutie

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Daniel Preda

Iar revoluționarii s-au strâns în balconul Operei Naționale, pentru a rememora acele zile.

Același sunet s-a auzit și acum mai bine de 3 decenii, în Timișoara. După patru zile de revoltă, revoluționarii au vorbit pentru prima dată liber în fața mulțimii, din Balconul Operei.

Romică Spătaru, revoluționar: ”În 20 ne aducem aminte de acest loc, atunci a fost o bucurie. Am zis că vom scăpa de această tiranie sub care am trăit atunci. Nu aveam loc în acest balcon, iar jos până la catedrală, lume, lume, în jur de 100.000 de oameni.”

Filip Mehedinți - revoluționar: ”Am fost responsabil cu stația de amplificare și cu microfonul. Am fost cel care a cântat prima dată aici imnul revoluției. Mi-am dat seama că atunci am fost inconștienți. Acea inconștiență ne-a adus aici ca să nu ne mai fie frică.”

Timișorenii au anunțat astfel că au scăpat de comunism. Armata s-a retras în cazărmi, iar orașul a ieșit de sub controlul direct al regimului. Oamenii din toată țara au fost încurajați să iasă în stradă.

Vladimir Popi - revoluționar: ”În 20? Era nesigură ziua de mâine. Nu știai când intră peste tine, când te arestează, când te împușcă.”

20 decembrie marchează victoria revoluției într-un oraș, înainte de prăbușirea definitivă a regimului Ceaușescu.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 21-12-2025 07:54

