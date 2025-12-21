Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă RIA Novosti, sâmbătă seară târziu, că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Macron "a spus că este gata să discute cu Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus preşedintele în timpul 'Liniei Directe' (importanta conferinţă de presă anuală a lui Putin de vineri - n.r.). El şi-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în dialog cu Macron", a explicat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse s-a referit la o declaraţie făcută de Emmanuel Macron vineri dimineaţă la Bruxelles, în urma unui summit în care Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru eliberarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina.

"Cred că va fi din nou util să discutăm cu Vladimir Putin", a declarat preşedintele francez presei.

"Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin", a adăugat el, referindu-se la preşedintele american Donald Trump, care a reluat dialogul cu omologul său rus.

"Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor fi singuri în discuţiile cu ruşii, ceea ce nu este ideal", a insistat Emmanuel Macron.

Negocieri de pace la Miami

De fapt, emisari ai lui Donald Trump poartă o serie de discuţii separate, cu Moscova, pe de o parte, şi cu ucrainenii şi europenii, pe de altă parte, în speranţa de a ajunge la un acord privind conflictul din Ucraina.

Negociatorii ucraineni, europeni şi americani se află la Miami, Florida, în acest weekend, pentru aceste discuţii conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA.

Emisarul rus Kirill Dmitriev se află, de asemenea, la Miami de sâmbătă. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sâmbătă Washingtonului să intensifice presiunea asupra Moscovei, în vederea ajungerii la un acord pentru a pune capăt conflictului declanşat de ofensiva rusă din februarie 2022.

