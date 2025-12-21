Nicușor Dan a depus o coroană de flori pentru eroii Revoluției din 1989. Mesajul președintelui și premierului României. FOTO

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje cu ocazia comemorării victimelor Revoluției din 1989, subliniind importanța libertății și a democrației câștigate în urmă cu 36 de ani.

Administraţia Prezidenţială a anunţat duminică depunerea unei coroane de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției din 1989, din Piata Universității, de către preşedintele României, Nicuşor Dan.

În urmă cu un an, la 35 de ani de la Revoluţie, din poziţia de primar general al Capitalei, Nicuşor Dan spunea că avem datoria este de a proteja democraţia câştigată cu preţul vieţilor eroilor şi de a menţine direcţia europeană a Bucureştiului şi a României.

„Trebuie să ne oprim un moment şi să ne amintim despre acele vremuri, despre românii care au murit la Revoluţie astfel încât noi să avem acum libertatea de ne alege drumul şi de a spune fără frică ce gândim. Datorită lor trăim într-o societate liberă, întemeiată pe valori europene şi pe respectul drepturilor fundamentale”, scria atunci Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

El adăuga că democraţia câştigată trebuie apărată.

”Trebuie să arătăm prin fapte că suntem demni de sacrificiul lor suprem, să-i onorăm pe cei care au luptat pentru libertate, democraţie şi dreptate. Datoria noastră este să protejăm democraţia câştigată cu preţul vieţilor eroilor noştri şi să menţinem direcţia europeană a Bucureştiului şi a României”, sublinia Nicuşor Dan, la acea vreme primar al Capitalei.

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan

Și premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, că, după 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat, însă este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului

”Astăzi îi comemorăm pe cei care au fost victime ale comunismului şi pe cei care au avut curajul să se ridice împotriva unei dictaturi care a distrus vieţi şi a încălcat sistematic drepturile oamenilor. În 21 decembrie 1989, revolta începută la Timişoara a ajuns la Bucureşti şi a dus, în cele din urmă, la căderea regimului comunist. Datorită sacrificiului lor, România este astăzi o ţară liberă, în care cetăţenii pot vota, se pot exprima liber şi îşi pot decide viitorul. Mulţi dintre noi am trăit acele vremuri şi ştim exact ce a însemnat lipsa libertăţii, frica şi abuzul de putere”, afirmă Bolojan în mesajul transmis duminică.

El subliniază că, după Revoluţia din 1989, România a revenit pe drumul democraţiei.

”Nu totul a fost făcut corect şi nu toate problemele au fost rezolvate, dar direcţia este spre o ţară democratică. După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat. Este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”, notează şeful Executivului.

El afirmă că provocările de azi sunt reale: un context de securitate complicat şi probleme interne serioase, inclusiv dezechilibre bugetare şi slăbiciuni structurale.

”Soluţiile ţin de responsabilitate, onestitate şi decizii ferme. Dacă vom reuşi să întărim încrederea oamenilor în stat, să punem ordine în finanţele publice şi să susţinem dezvoltarea economică în mod echilibrat, atunci vom putea spune că sacrificiul celor care au murit pentru libertate nu a fost zadarnic”, conchide premierul Ilie Bolojan.

