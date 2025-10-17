Ce s-a întâmplat înainte de explozia blocului din Rahova. Cronologia evenimentelor până la tragedie

17-10-2025 | 18:38
Explozie bloc
Inquam Photos / Octav Ganea

Sigiliul aplicat de echipa de intervenție după închiderea gazelor la blocul din Rahova unde s-a produs explozia a fost rupt, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.  

Stirileprotv

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie, ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat ca urmare a intervenției de pe 16 octombrie fusese rupt, din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind de altfel protejat de o firidă”, a precizat compania.

Gazele au fost oprite de pompieri, după un apel la 112, iar apoi robinetul a fost sigilat de echipele operatorului de distribuție.

Cronologia evenimentelor, conform MAI:

► 16 octombrie 2025, ora 08:22: Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată.

liceu bolintineanu explozie rahova
Elevi ai Liceului Bolintineanu, victime ale exploziei din Rahova. Unde au fugit speriați și răniți: „Au dat buluc acolo”

► 16 octombrie 2025, ora 08:29: Un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului și confirmă sesizarea. Pompierii opresc alimentarea cu gaze și solicită intervenția echipelor operatorului de distribuție. Echipajul rămâne la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor.
► 16 octombrie 2025 – 17 octombrie, ora 09:08: Până la momentul producerii exploziei, nu au mai fost înregistrate alte sesizări la 112 privind situația din imobilul respectiv.
► 17 octombrie 2025, ora 09:08: Produsă explozia.

Vineri, Distrigaz a primit o nouă sesizare, iar echipajele au ajuns la bloc în momentul exploziei, constatând că sigiliul era rupt.

În urma exploziei, trei persoane au murit, între care și o tânără gravidă. Alte 20 de persoane au fost rănite, iar 13 au ajuns la spital.

Suflul deflagrației a provocat pagube și la blocurile din apropiere, dar și la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, unde învățau aproximativ 700 de elevi în momentul exploziei.


 

Dată publicare: 17-10-2025 18:22

Explozia a provocat panică și în clasele și holurile Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, situat în imediata apropiere. Bucăți din apartamentele spulberate au trecut prin ferestrele școlii și s-au oprit pe băncile elevilor ori pe catedre.

