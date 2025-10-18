Peste 400 de persoane au rămasă fără locuință după explozia blocului din Rahova. Cât timp vor învăța elevii online

Într-o fracțiune de secundă cel puțin 400 de oameni din blocul distrus vineri de explozie au rămas pe drumuri. Unii dintre ei vor fi mutați de luni în apartamente puse la dispoziție de Primăria Capitalei.

Până atunci, oamenii sunt cazați temporar în hoteluri, iar autoritățile dau asigurări că nimeni nu va rămâne fără adăpost.

În fața Liceului Bolintineanu, afectat de explozie, s-au adunat sâmbătă zeci de oameni. Unii au venit cu plase și bagaje ca să-și recupereze lucrurile rămase în apartamentele mai puțin avariate. Alții au venit după ajutoare - haine, mâncare și lucruri de strictă necesitate. Printre ei, copii mici în cărucioare, bătrâni sprijiniți de rude sau tineri care cară sacoșe cu tot ce au mai putut salva.

Locatar: „Am venit să ne luăm hainele. Eu am stat la blocul de lângă, bunicii mei au stat în blocul afectat. Sunt haine și pentru ei am primit și de la prieteni, rude, cunoștințe. Bunicii sunt distruși. Munca lor de-o viață, tot ce aveau în casă, s-a dus."

Au fost aduse ajutoare și pentru elevi.

Elev: „A explodat blocul de lângă. M-au sunat prieteni să afle dacă sunt ok”.

Reporter: „Profesorii ce au spus?”

Elev: „Au spus că o să intrăm în online săptămâna asta cât se verifică dacă clădirea este funcțională. Cine nu are laptop sau tabletă poate să vină la liceu să își ia”.

Printre cei veniți în fața liceului s-au numărat și voluntari. Au aflat din presă despre explozie și au venit cu tot ce au putut - haine, încălțăminte sau pături.

Voluntar: „Sunt pentru oameni maturi, nu neapărat pentru prunci, dar poate ajută pe cineva."

În curte, plasele cu ajutoare s-au adunat una lângă alta, iar pe chipurile oamenilor se citea oboseala, resemnarea, dar și recunoștința pentru cei care le-au întins o mână de ajutor.

Primăria promite relocare familiilor afectate

Primarul interimar al Capitalei a anunțat că, de săptămâna viitoare, va începe relocarea tuturor familiilor afectate - în apartamente puse la dispoziție de Primărie pe termen mediu sau lung.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Avem două opțiuni: imobilele Primăriei Municipiului București, pe care le analizăm apartament cu apartament pentru a le adapta nevoilor acestor oameni, și o a doua variantă – din Fondul de Rezervă am alocat 3 milioane de lei pentru a închiria apartamente din piața liberă. Nu sunt familii sociale, sunt familii care au trăit o tragedie”.

A fost însă o noapte albă, plină de griji pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate.

Bărbat: „Am un animal de companie în blocul cu probleme. Dacă mă lasă să mi-l iau sau să mi-l aducă cineva”.

O echipă de experți urmează să evalueze structura clădirii și să stabilească exact ce soluții tehnice se impun pentru cele patru scări aflate lângă cea avariată.

