Cristian Popa (BNR): Scad restanțele la populație, dar cresc creditele neperformante ale firmelor

21-12-2025 | 11:47
Dobânzile la credite nu par să dea înapoi în acest an. Cum să faci rambursarea anticipată, ca să ieși pe plus
Volumul creditelor neperformante externalizate până în luna septembrie era de 351,6 milioane lei, iar în anul 2024 se situa la 231,8 milioane lei (companii nefinanciare şi populaţie), a declarat, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie BNR. 

autor
Vlad Dobrea


"Volumul creditelor neperformante externalizate în anul 2024 se situa la 231,8 milioane lei (companii nefinanciare şi populaţie), iar în anul 2025, până în luna septembrie, valoarea externalizărilor era de 351,6 milioane lei. Nivelul creditelor neperformante scoase în afara bilanţului (write-off) s-a menţinut relativ stabil în ultimii ani, situându-se în intervalul 15-16 miliarde lei: 16 miliarde lei în decembrie 2024 (15,5 miliarde lei în decembrie 2023); 15,8 miliarde lei în septembrie 2025 (15,2 miliarde lei în septembrie 2024)", a precizat Popa,

De asemenea, numărul creditelor neperformante ipotecare era, în septembrie 2025, de 10.800, iar cel al creditelor de consum de 158.000, în scădere de la 11.300, respectiv 199.800 în septembrie 2024.

În cazul companiilor nefinanciare, numărul creditelor neperformante era de 21.800 în septembrie 2025, în creştere de la 16.700 în septembrie 2024.

Volumul creditelor neperformante aferente persoanelor fizice se situa în septembrie 2025 la 1,76 miliarde lei pentru creditele ipotecare şi 3,8 miliarde lei pentru creditele de consum, faţă de 1,73 miliarde lei, respectiv 4,15 miliarde lei în septembrie 2024.

Valoarea creditelor neperformante aferente companiilor nefinanciare se situa la nivelul de 10,9 miliarde lei în septembrie 2025, în creştere de la 7,7 miliarde lei în septembrie 2024.

Numărul debitorilor unici persoane fizice cu credite neperformante se situa în septembrie 2025 la 126.800, în scădere de la 158.600 în septembrie 2024. Numărul companiilor nefinanciare cu credite neperformante era în septembrie 2025 de 11.200, în creştere de la 8.700 în septembrie 2024. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 21-12-2025 11:47

