Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

Se caută soluții pentru oamenii care trăiau în blocul din Rahova afectat de explozie și au rămas acum fără casă. Mulți aveau locuința asigurată și urmează să primească despăgubiri.

În urma acestei tragedii, din păcate, oamenii au rămas și fără locuințe. Autoritățile s-au mobilizat, ONG-urile, să le acorde sprijin, dar, potrivit UNSAR, peste 170 de locuințe din zone afectate de explozia de vineri erau protejate de asigurare facultativă – peste 40 chiar în blocul respectiv.

Iar explozia este unul dintre riscurile de bază acoperite de polițele de asigurare facultativă a locuinței.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare susține că încă de vineri au fost înaintate proprietarilor și primele oferte de despăgubire, ceea ce înseamnă că oamenii ar putea primi banii curând.

Din păcate, însă, puține locuințe din România sunt protejate în fața unor astfel de nenorociri.

Doar 30% dintre locuințele din Regiunea București–Ilfov sunt protejate printr-o poliță facultativă. La nivel național, însă, doar 17% dintre locuințe sunt asigurate complet. Cu alte cuvinte, 8 din 10 locuințe nu sunt protejate și sunt vulnerabile în cazul în care ceva neprevăzut se întâmplă.

Cât costă o poliță facultativă

În primul rând, trebuie făcută asigurarea obligatorie – polița PAD. Aceasta este pentru dezastre naturale, inundații, cutremure, alunecări de teren.

Costă 50 de lei pe an pentru locuințele care nu sunt din beton și 130 pentru casele sau apartamentele din materiale solide. Iar suma asigurată merge până la 100.000 de lei, adică o locuință afectată de inundații, de pildă, poate fi despăgubită cu până la 20.000 de euro.

Fără asigurarea obligatorie, nu se poate face una facultativă. Aceasta acoperă și restul pericolelor, explozia este un risc acoperit de majoritatea polițelor, incendiu, cădere de corpuripână la furt și chiar greve sau tulburări civile.

Corespondent Știrile ProTV: „Acest tip de poliță costă mai mult… de regulă în jur de 0,1% din valoarea locuinței. Am cerut oferte pentru un apartament cu 2 camere din București, de aproximativ 100.000 de euro, cu bunuri asigurate de 10.000 de euro. Iar prețul unei polițe pleacă de la 350 de lei și ajunge la 1.200… poate chiar mai mult… cu cât este mai scumpă, cu atât acoperă mai multe riscuri – cert e că, cu aproximativ 100 de euro pe an, se poate face o poliță serioasă pentru o astfel de locuință”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













