Președintele Nicușor Dan vorbește despre ”problemele din justiție”, după ce a primit de la magistrați ”sute de pagini”

Stiri Politice
21-12-2025 | 11:50
Nicuşor Dan
Captură video Facebook

Presedintele României, Nicușor Dan, susține astăzi, de la ora 14:00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni, care va putea fi urmărită LIVE pe www.stirileprotv.ro.  

autor
Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Șeful statului a anunțat încă de sâmbătă că a primit de la magistrați ”sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție” și că duminică, 21 decembrie, va prezenta o sinteză a documentelor primite, ”fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”.

În urmă cu câteva zile, președintele Nicușor Dan a spus că a văzut cap-coadă documentarul Recorder şi că „cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic, dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie”.

Astfel, președintele a arătat că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie şi îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei.

Citește și
Nicusor Dan
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Scrisoare de susținere semnată de aproape 180 de judecători

Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice.

”Subsemnaţii, judecători şi procurori,

Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noştri Laurenţiu Beşu şi Raluca Moroşanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistemul de justiţie”, se arată într-un mesaj semnat de 178 de judecători şi procurori de la Parchetul General, DIICOT, DNA, mai multe curţi de apel, dar şi de la alte instanţe.

Potrivit magistraţilor, ”adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”.

Horoscop lunar cu Neti Sandu, 21 decembrie 2025 - 20 ianuarie 2026. Previziuni și oportunități pentru fiecare zodie

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, justitie,

Dată publicare: 21-12-2025 11:38

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Nicușor Dan anunță dezbatere publică pe tema Justiției: 12 magistrați au cerut să participe la întâlnirea de la Cotroceni
Stiri actuale
Nicușor Dan anunță dezbatere publică pe tema Justiției: 12 magistrați au cerut să participe la întâlnirea de la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a informat, miercuri, că aproximativ 12 magistraţi au solicitat să fie prezenţi la întâlnirea pe care o va organiza la Palatul Cotroceni pe 22 decembrie, menţionând că şi-a dorit să dea ocazia şi celor acuzaţi să se apere.

 

Nicușor Dan, despre justiție: ”Sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovările”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre justiție: ”Sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovările”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, în Marea Britanie, cine crede că sunt persoanele ”responsabile” pentru situația ”dezastruoasă” din sistemul de justiție din România.

Nicuşor Dan, despre scandalul din justiție: La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, toate opiniile sunt primite
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre scandalul din justiție: La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, toate opiniile sunt primite

La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, "toate opiniile sunt primite", a declarat, luni, la Helsinki, Nicuşor Dan, care a subliniat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate "mecanismele deficitare".

 

Recomandări
Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace
Stiri externe
Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă RIA Novosti, sâmbătă seară târziu, că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28