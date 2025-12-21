Președintele Nicușor Dan vorbește despre ”problemele din justiție”, după ce a primit de la magistrați ”sute de pagini”

Presedintele României, Nicușor Dan, susține astăzi, de la ora 14:00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni, care va putea fi urmărită LIVE pe www.stirileprotv.ro.

Știrea este în curs de actualizare!

Șeful statului a anunțat încă de sâmbătă că a primit de la magistrați ”sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție” și că duminică, 21 decembrie, va prezenta o sinteză a documentelor primite, ”fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”.

În urmă cu câteva zile, președintele Nicușor Dan a spus că a văzut cap-coadă documentarul Recorder şi că „cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic, dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie”.

Astfel, președintele a arătat că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie şi îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei.

Scrisoare de susținere semnată de aproape 180 de judecători

Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice.

”Subsemnaţii, judecători şi procurori,

Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noştri Laurenţiu Beşu şi Raluca Moroşanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistemul de justiţie”, se arată într-un mesaj semnat de 178 de judecători şi procurori de la Parchetul General, DIICOT, DNA, mai multe curţi de apel, dar şi de la alte instanţe.

Potrivit magistraţilor, ”adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













