Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri

18-10-2025 | 16:56
Poliţia Română foloseşte nacele şi drone pentru a documenta locul exploziei produse într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, anchetatorii neputând intra în imobil din cauza riscului de prăbuşire.

Claudia Alionescu

De asemenea, oficialii Poliţiei anunţă că peste 20 de persoane au fost audiate în dosar, printre acestea numărându-se locatari şi martori.

Un dosar care vizează infracţiunea de distrugere din culpă a fost deschis în urma deflagraţiei extrem de puternice care a avut loc vineri, într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei.

„Ceea ce vă putem spune este că a fost o explozie în urma unei acumulări de gaze; cauzele şi dinamica acestei explozii urmează să le stabilim ulterior. De asemenea, urmează să stabilim ulterior eventualele participaţii”, a declarat, sâmbătă după-amiază, chestorul de poliţie Gheorghe Cristian, şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale.

Acesta a vorbit şi despre ipotezele de lucru, care sunt diverse: de la cauze tehnice, la culpă umană.

„Lucrurile sunt în dinamică şi această dinamică nu se va încheia în cursul zilei de azi. Cercetarea la faţa locului clarifică foarte multe dintre problemele la care există întrebări”, a precizat acesta.

La rândul său, comisarul-şef Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, a explicat că se folosesc drone şi nacele pentru a obţine imagini din interiorul blocului.

„Activitatea de cercetare la faţa locului a început de ieri, imediat ce ne-a fost permis accesul în zonă de către echipele de salvatori şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii. Activitatea s-a desfăşurat până târziu în noapte, ocazie cu care s-au făcut fotografii judiciare şi s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagraţii. Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagraţie — este foarte instabilă, abia reuşim să facem partea de cercetare în zona adiacentă. Probabil va dura un timp până când experţii ne vor da accesul să putem continua activitatea şi acolo. Cu toate acestea, s-au folosit nacele şi drone pentru a putea fi făcute fotografii şi pentru a putea fi observată zona din exterior”, a declarat Alexandru Poroşanu.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 18-10-2025 16:51

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

