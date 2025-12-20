Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou

20-12-2025 | 19:34
Mai în glumă, mai în serios, aplicațiile care folosesc inteligența artificială sunt în această perioadă un soi de ajutoare pentru Moș Crăciun.

Tot mai mulți apelează la această tehnologie pentru inspirație și idei. Specialiștii atrag însă atenția că sugestiile generate de computer pot fi generate pe baza istoricului utilizatorului și nu a preferințelor destinatarului. Așadar, există riscul să ne luăm nouă un cadou.

Dezorientați și grăbiți, tinerii, în special, pun inteligența artificială să le facă sugestii de cadouri.

Tânăr: Fix acum 10 minute chiar l-am întrebat pe AI ce cadou aș putea să le iau părinților mei pentru că sunt mai dificili și mi-a dat niște idei foarte bune.

Care sunt riscurile

Potrivit unui studiu realizat de Deloitte, 33% dintre cei chestionați au recunoscut că vor folosi AI pentru a căuta darurile de sărbători. Luați însă în calcul și faptul că surpriza poate fi neplăcută.

Lichior de oua
Ce este și cum se prepară lichiorul de ouă – eggnog. Rețete pentru lichior de ouă clasic sau fără alcool de Crăciun

Corespondent Știrile ProTV: Chiar și atunci când întrebarea este identică, răspunsurile oferite de inteligența artificială pot fi diferite în funcție de contul de pe care este adresată solicitarea. Acest lucru arată că recomandările sunt personalizate și influențate de istoricul utilizatorului, nu doar de informațiile oferite pe moment. Am făcut un experiment și am întrebat de pe 2 telefoane diferite ce cadou îmi recomandă pentru o prietenă. I-am spus ce îi place și bugetul pe care îl am, iar răspunsurile sunt ușor diferite.

Răzvan Pistolea, Specialist Inteligență Artificială: În partea lui de context are o anumită memorie în care reține discuțiile despre tine, dacă tu i-ai dat voie să le rețină și atunci își dă seama ce fel de persoană ești tu, probabil se gândește că își alegi prieteni asemănători cu tipul tău de persoană și atunci, pentru un cont ca al tău, în care știe informații despre tine din ultimul an de zile pentru că ai vorbit cu el, poate să își dea un răspuns mai nuanțat, în timp ce, dacă este un cont nou creat, neavând informații despre tine, vei primi un răspuns generic.

Deocamdată însă, România se numără printre țările din Uniunea Europeană care folosesc cel mai puțin inteligența artificială. Cu alte cuvinte, încă ne bazăm pe imaginație.

