Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Identitatea a două dintre cele trei victime decedate în explozie trebuie confirmată cu ajutorul probelor ADN, spun anchetatorii.

Dintre cei 20 de răniți 5 sunt acum internați în spitale din Capitală, iar un bărbat cu arsuri grave a fost transferat în Austria. O adolescentă de 17 ani este în stare gravă după ce a fost operată.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Trupurile a două femei, aruncate de suflu în curtea blocului și zdrobite sub bucăți de beton, au fost scoase aseară cu mare dificultate. Una dintre ele ar crede vecinii ei, ar fi locatara apartamentului unde s-a produs explozia.

Locatar: „Îmi pare rău, am aflat de la administratorul meu că la cinci, acolo unde a căzut, stătea o avocată”.

În cazul unui bărbat de 53 de ani cu arsuri pe 20 la sută din corp, cererea medicilor de transfer peste hotare a fost aprobată în câteva ore. Pacientul a fost preluat dimineață, intubat, dar stabil de la Spitalul Universitar. El a fost transportat la spitalul în localitatea Graz, Austria, de o aeronavă a Inspectoratului General de Aviație.

Dintre copiii internați vineri, unul a fost externat cu o grea povară în suflet.

Corespondent Știrile PRO TV: „Starea celor doi minori de 17 ani primiți de spitalul Grigore Alexandrescu este ușor ameliorată. Fata care a căzut de la etajul 7 la 5 a fost detubată după operația la torace și abdomen și rămâne în secția de terapie intensivă în stare gravă, dar stabilă. Băiatul lovit în cap de molozul desprins din bloc la explozie este fratele tinerei gravide decedate. Medicii spun că numărul victimelor ar fi fost mai mare, dacă deflagrația s-ar fi produs înainte de intrarea elevilor la școală, când în case și pe strada din jurul blocului ar fi fost mai mulți copii”.

La Spitalul de Urgență Floreasca sunt îngrijiți de vineri un bărbat de 68 de ani care a fost deja operat, unul de 86 de ani în stare stabilă și o femeie de 58. Aceasta a suferit și ea intervenții pentru fracturi la nivelul bazinului și al coloanei vertebrale.

La Spitalul Bagdasar Arseni a rămas doar o pacientă în vârstă cu arsuri, echilibrată, cu o evoluție bună, spun medicii.

