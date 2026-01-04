Două persoane au fost găsite moarte într-o clădire din Băile Felix. ”Nu putem da foarte multe date”

04-01-2026 | 07:46
morti baile felix

Procurorii bihoreni anchetează moartea a două persoane fără adăpost, într-o clădire dezafectată din Băile Felix. Este vorba despre un bărbat și o femeie. Aparent, ar fi murit de frig în clădirea părăsită din centrul stațiunii.

 

Călin Ardelean

Însă anchetatorii iau în calcul toate pistele, mai ales că, la fața locului, par a fi și urme de sânge.

Cei doi oameni fără adăpost au fost găsiți de paznicul unui ștrand din proximitatea clădirii dezafectate. Înăuntru, încropiseră un loc de dormit, cu saltele vechi. Era plin de gunoaie și zdrențe, semn că stăteau acolo de ceva vreme. De altfel, vânzătorii de la tarabele din apropiere i-au văzut de mai multe ori prin zonă.

Vânzătoare: De periculoși, nu erau periculoși deloc.

Reporter: Dar știați despre cine-i vorba?

Vânzătoare: Da, știam, i-am tot văzut trecând pe-aci, dar nu ... te saluta, frumos și nu avea treabă cu nimeni, chiar deloc”.

Reporter: I-ați mai văzut pe-aicea, cum erau?

Vânzătoare: N-aveau unde să doarmă, săracii și or dormit acolo și or înghețat, din cauza frigului".

Clădirea în care se adăposteau cei doi este frecventată des de oameni ai străzii, mai ales pe timpul verii. Imobilul este dezafectat de mai mulți ani.

Ipoteză a procurorilor: crimă urmată de sinucidere

Cristian Laza, primarul comunei Sânmartin: ”Este un eveniment nefericit, regretabil pentru toată lumea. Au mai fost cazuri, în urmă cu doi ani, dar nu putem să spunem că este un fenomen. Proprietarii clădirii au încercat să o protejeze, din păcate au forțat intrările și au intrat în clădire. Spărgând chiar și geamuri. Mi-au spus colegii că, de ceva vreme, s-au aciuit pe-acolo, nu-i cunosc, nu sunt din comuna noastră".

Procurorii spun că nicio ipoteză nu poate fi, deocamdată, exclusă.

Cristian Ardelean, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor: ”Au fost descoperite două cadavre în stațiunea Băile Felix. Dosarul s-a înregistrat la Parchetul Tribunalului Bihor, pentru a se efectua cercetări cu privire la infracțiunea de omor. Deocamdată, nu putem da foarte multe date, pentru a nu vulnerabiliza ancheta. Se va efectua necropsia celor două cadavre".

O variantă luată în calcul este că unul din cei doi l-ar fi omorât pe celălalt, apoi și-a luat viața. O alta presupune existența unei a treia persoane implicate. Necropsia va oferi însă mai multe informații legate de acest caz.

Sursa: Pro TV

