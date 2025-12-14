Elev găsit mort în casă, după o petrecere de majorat. Tânărul de 18 ani se dusese la culcare

14-12-2025 | 13:47
politia

Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort, sâmbătă după-amiază, în locuinţa sa, de către mama lui. Tânărul participase în noaptea precedentă la un majorat.

Mihai Niculescu

După petrecere, s-a întors acasă s-a dus să se odihnească. Descoperirea a fost făcută în jurul orei 16.00, moment în care femeia a alertat autorităţile.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Timiş, sesizarea a fost primită la data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15. „Poliţiştii Secţiei 2 Urbane Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuinţa de domiciliu din Timişoara. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un tânăr de 18 ani, care a fost găsit decedat de către mama sa. Tânărul nu prezenta urme de violenţe, cadavrul fiind transportat la IML Timişoara pentru efectuarea necropsiei”, a precizat instituţia, citată de news.ro.

Mama băiatului le-a declarat poliţiştilor că fiul ei a participat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la un majorat. În jurul orei 6.00 dimineaţa, acesta s-a întors acasă şi i-a cerut să îi pregătească o gustare, după care s-a retras în camera lui pentru a dormi. Femeia i-a lăsat mâncarea în cameră.

Ulterior, sâmbătă dimineaţa, mama a plecat de acasă pentru a rezolva diverse treburi, lăsându-l pe tânăr să se odihnească. La întoarcere, în jurul orei 16.00, l-a găsit fără suflare. Mâncase foarte puțin din gustarea lăsată în cameră.

La faţa locului au intervenit poliţiştii şi un echipaj medical, care a constatat decesul. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Sursa: News.ro

