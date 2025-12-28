Furtuna Johannes face ravagii în Suedia. Trei morți și zeci de mii de gospodării fără curent

28-12-2025 | 15:48
furtuna suedia
AFP

Trei persoane au murit în timpul furtunii Johannes, care a ”măturat” sâmbătă şi în noaptea de sâmbătă spre duminică Scandinavia, relatează AFP.

Ioana Andreescu

Zeci de mii de persoane erau private în continuare de electricitate, duminică, în Scandinavia. Furtuna – denumită Johannes în Suedia – a afectat mare parte din nordul Suediei și vestul Finlandei.

Victime în urma căderii copacilor

Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, care muncea într-o pădure, a murit după ce un arbore a căzut peste el, sâmbătă, la Hofors, în Suedia, a anunțat duminică poliția. Acesta a decedat din cauza rănilor suferite, la spital.

Alte două decese au fost semnalate tot sâmbătă. Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit la spital după ce un copac a căzut peste el în apropierea stațiunii de schi Kungsberget, din centrul Suediei, a declarat pentru AFP un reprezentant al poliției din Gävleborg, Mats Lann.

Mai la nord, compania regională de electricitate Hemab a anunțat moartea unuia dintre angajații săi într-un accident. Potrivit postului SVT, muncitorul a fost ucis tot de căderea unui arbore.

oameni cabana
Suedia oferă turiștilor cazare gratuită într-o cabină izolată din pădure, cu o singură condiție

Pene masive de curent în Suedia și Finlanda

Rafalele puternice de vânt au smuls copaci din rădăcini, au perturbat circulația și au provocat întreruperi importante de alimentare cu electricitate în Suedia și Finlanda.

În Finlanda, peste 85.000 de gospodării erau în continuare fără curent electric duminică, după ce inițial fuseseră afectate aproximativ 180.000. Companiile energetice au avertizat că reparațiile ar putea dura mai multe zile.

Potrivit agenției suedeze de presă TT, cel puțin 44.000 de gospodării din Suedia erau încă private de electricitate duminică.

Sursa: News.ro

