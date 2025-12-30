Cifre oficiale, publicate în Rusia: Numărul necrologurilor de soldați a crescut cu 40%. Mai mulți morți pe front ca niciodată

30-12-2025
vladimir putin lumanare
IMAGO

În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, sugerează o analiză a BBC.

autor
Cristian Anton

Pe măsură ce eforturile de pace s-au intensificat în 2025 sub presiunea administraţiei preşedintelui american Donald Trump, în sursele ruseşti au fost publicate cu 40% mai multe necrologuri ale soldaţilor comparativ cu anul precedent. În total, BBC a confirmat numele a aproape 160.000 de persoane ucise luptând de partea Rusiei în Ucraina.

BBC News Russian numără pierderile ruseşti în război împreună cu publicaţia independentă Mediazona şi un grup de voluntari din februarie 2022.

”Păstrăm o listă cu numele persoanelor ale căror decese le-am putut confirma folosind rapoarte oficiale, ziare, reţele sociale şi noi monumente comemorative şi morminte. Se crede că numărul real al morţilor este mult mai mare, iar experţii militari pe care i-am consultat consideră că analiza noastră a cimitirelor, monumentelor comemorative de război şi necrologurilor ar putea reprezenta 45-65% din total. Astfel, numărul morţilor ruşi s-ar situa între 243.000 şi 352.000”, arată BBC.

Numărul necrologurilor pentru o anumită perioadă reprezintă o estimare preliminară a pierderilor confirmate, deoarece unele dintre ele necesită verificări suplimentare şi vor fi în cele din urmă eliminate.

lunetist ucraina
Un lunetist ucrainean a eliminat doi soldați ruși de la o distanță 4 kilometri. Cum a reușit noul record mondial | VIDEO

Dar acesta poate indica modul în care intensitatea luptelor se schimbă în timp. Anul 2025 începe cu un număr relativ redus de necrologuri publicate în ianuarie, în comparaţie cu lunile precedente.

Kremlinul nu ține cont sub nicoo formă de pierderile de vieți rusești

Apoi, numărul creşte în februarie, când Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin au discutat pentru prima dată direct despre încheierea războiului din Ucraina.

Următorul vârf, în august, coincide cu întâlnirea celor doi preşedinţi în Alaska, o lovitură diplomatică pentru Putin, care a fost considerată pe scară largă ca fiind sfârşitul izolării sale internaţionale.

În octombrie, când un al doilea summit planificat între Rusia şi SUA a fost în cele din urmă amânat, şi apoi în noiembrie, când SUA a prezentat o propunere de pace în 28 de puncte, au fost publicate în medie 322 de necrologuri pe zi - de două ori mai mult decât media din 2024.

Este dificil să se atribuie creşterea pierderilor ruseşti unui singur factor, dar Kremlinul consideră că câştigurile teritoriale sunt o modalitate de a influenţa negocierile cu SUA în favoarea sa: consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a subliniat recent că „succesele recente” au avut un impact pozitiv.

Peste 1,1 milioane de ruși uciși și răniți în războiul din Ucraina

Potrivit NATO, numărul total al morţilor şi răniţilor ruşi în război este de 1,1 milioane, iar un oficial a estimat că au fost 250.000 de victime.

”Acest lucru este în concordanţă cu calculele BBC, deşi lista noastră nu include cei ucişi în timp ce serveau în miliţia din două regiuni ocupate din estul Ucrainei, pe care îi estimăm a fi între 21.000 şi 23.500 de luptători”, spune publicaţia.

Ucraina a suferit, de asemenea, pierderi grele. În februarie anul trecut, preşedintele Volodymyr Zelensky a estimat numărul morţilor pe câmpul de luptă la 46.000 şi al răniţilor la 380.000.

Zeci de mii de persoane au fost date dispărute în luptă sau sunt captive, a adăugat el. Pe baza altor estimări şi a datelor încrucişate, considerăm că numărul ucrainienilor ucişi până în prezent se ridică la 140.000.

Trump și Zelenski speră la pace, Putin „inventează” atacuri cu drone asupra casei sale. Rusia spune că vrea binele Ucrainei

Sursa: News.ro

