Proteste violente în Siria, între susţinători şi oponenţi ai guvernului. Cel puțin doi oameni au murit, alte zeci sunt răniți

28-12-2025 | 18:55
Siria
Getty

În Siria au avut loc, duminică, violențe între susţinători şi oponenţi ai guvernului sirian, soldate cu mai mulţi morţi şi zeci de răniţi, au relatat activişti şi mass-media de stat.  

Cristian Matei

Potrivit Agerpres, care citează dpa, doi protestatari față de Guvernul Siriei au fost ucişi în provincia Latakia, după ce susţinători ai guvernului şi forţe de securitate au atacat demonstranţii, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

Proteste au izbucnit în mai multe provincii, printre care Latakia, populată în mare parte de membri ai minorităţii religioase alawite, a declarat grupul de monitorizare cu sediul în Marea Britanie, citând reţeaua sa de activişti din Siria.

Demonstraţii similare au fost raportate în provinciile Tartus, Homs şi Hama. Zeci de protestatari antiguvernamentali au fost răniţi cu arme de foc şi în atacuri cu cuţitul, a menţionat OSDO.

Autorităţile siriene, însă, i-au învinuit pe susţinătorii fostului preşedinte Bashar al-Assad - membru al minorităţii alawite - pentru atacarea forţelor de securitate şi civililor în timpul tulburărilor din Latakia, soldate cu trei morţi, potrivit agenţiei de presă de stat SANA.

Bashar al Assad si sotia sa Asma
The Guardian: După fuga din Siria, familia Assad trăieşte în lux, dar izolată în Rusia. Cu ce se ocupă fostul dictator

Cel puţin 60 de persoane au fost rănite în Latakia, a relatat SANA, citând autorităţile sanitare.

Între timp, Ministerul de Interne a transmis că un membru al forţelor de securitate a fost ucis şi alţii răniţi în timp ce asigurau securitatea protestelor din Latakia. Nu este clar deocamdată dacă acest deces se numără printre cele trei raportate de autorităţile sanitare.

Alţi doi membri ai forţelor de securitate au fost răniţi de o grenadă de mână aruncată asupra unei secţii de poliţie din Tartus, a declarat SANA.

Potrivit OSDO, protestele masive au venit ca răspuns la apelul unui lider alawit marcant, Ghazal Ghazal, de a cere dreptul alawiţilor la autodeterminare.

De la înlăturarea lui al-Assad în decembrie 2024, Siria, o ţară cu diversitate etnică, a fost zguduită de mai multe cazuri de violenţe sectariene mortale, în ciuda promisiunilor preşedintelui interimar Ahmed al-Sharaa de a proteja minorităţile.

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: Agerpres

