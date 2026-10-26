Cetăţenii ucraineni au traversat râul Tisa în apropierea localităţii Valea Vişeului, conform reprezentantului Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Alina Prisecaru, scrie Agerpres.

„Ambii bărbaţi erau epuizaţi fizic şi prezentau semne de hipotermie, unul dintre ei aflându-se în incapacitatea de a se deplasa. Potrivit relatării celuilalt cetăţean ucrainean, acesta îşi pierduse cunoştinţa pentru o perioadă. Salvatorii montani au reuşit să îi localizeze pe cei doi bărbaţi şi să îi recupereze în siguranţă. Aceştia au beneficiat de asistenţă medicală din partea echipajului SMURD, care le-a acordat primul ajutor”, a spus Alina Prisecaru.

Un echipaj al Poliţiei de Frontieră din sectorul Valea Vişeului a sprijinit în teren intervenţia de recuperare a celor doi ucraineni.